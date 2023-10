Bochini dijo que hinchará por Fluminense en el duelo ante Boca por la final de la Copa Libertadores

El ídolo máximo de Independiente, Ricardo Enrique Bochini, afirmó que hinchará por Fluminense de Brasil en el duelo ante Boca Juniors por la final de la Copa Libertadores, del próximo 4 de noviembre, donde el "xeneize" irá por su séptima conquista, una marca que ostenta el club de Avellaneda.

El "Bocha", en diálogo con "Super Deportivo Radio" de Radio Villa Trinidad, respondió ante la consulta de si apoyará al equipo brasileño, que disputará su primera final de Copa Libertadores: "Eso sí, seguro. Sacando los hinchas de Boca, el resto de los hinchas: San Lorenzo, River, Racing, Independiente, van a hinchar por el Fluminense".

Para Bochini, Fluminense tiene "más equipo" que Boca, especialmente de mitad de cancha para adelante: "Técnicamente tiene mas plantel. Es un equipo que llegó mejor a esta final y ganando mejores partidos".

El exvolante de Independiente y del seleccionado argentino también habló sobre las formas del Boca de Jorge Almirón para alcanzar la final de la Copa Libertadores, y trazó una comparación con el Independiente multicampeón de la década del '70.

"El otro día hablaba con (Daniel) Bertoni y es increíble que la Copa Libertadores se defina por penales. Tiene que cambiar ese reglamento. En nuestra épocas, y en las copas que ganamos, había que ganar sí o sí. Ahí no había penales y ganaba quien jugaba mejor y hacía mas goles", dijo Bochini.

Y agregó: "Hoy Boca va a buscar un empate al Maracaná y sabe que tiene un arquero (Sergio Romero) que ataja penales y sale a esperar a ver que pasa. Antes teníamos que salir a ganar a las canchas. No entiendo como sacaron los goles de visitante, era lo mejor que había"

Por último, el "Bocha" señaló que "en algún momento" alcanzarán a Independiente, máximo ganador de Copa Libertadores (7): "Si no es Boca será otro equipo. Boca puede alcanzarlo en 7 Copa Libertadores, pero no va a ganar 4 Copa Libertadores consecutivas, que es otro récord que tiene Independiente. Eso no va a ocurrir".

Independiente acumula siete títulos en Copa Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984), mientras que Boca reúne seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007).

La final anterior de Boca se remonta al 2018, cuando perdió ante River Plate (5-3, en el global), en un partido revancha que se jugó en el mítico Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Con información de Télam