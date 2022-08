Belgrano recibe a Instituto en cruce clave entre cordobeses en la Primera Nacional

Belgrano, único puntero pero con una serie adversa de cuatro presentaciones sin ganar, recibirá hoy a Instituto, segundo a cinco unidades, en un partido entre equipos cordobeses que acapara la atención de la fecha 30 de la Primera Nacional.

El encuentro, que puede ser de gran importancia en la definición del campeón de la temporada, se jugará desde las 21.10 en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera y televisado por TyC Sports.

También jugarán esta tarde desde las 15.30 en la localidad bonaerense de Caseros el local Estudiantes de Buenos Aires ante Santamarina de Tandil, muy comprometido con el descenso.

Belgrano tiene 57 puntos y es líder con un partido pendiente como visitante de Quilmes, de la fecha 25 y a jugarse el miércoles 24 de agosto, luego lo siguen Instituto con 52 y San Martín de Tucumán con 51.

La fecha continuará de la siguiente manera:

. Mañana:

. A las 14.10 (por TyC): Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Defensores de Belgrano.

. A las 15: Deportivo Madryn-Nueva Chicago; Flandria-Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra-Agropecuario.

. A las 15.45: San Martín de San Juan-Brown de Puerto Madryn.

. A las 18.10 (por TyC): Villa Dálmine-Sacachispas.

. A las 19.05 (por DirecTV: Temperley-Quilmes.

. A las 20.10 (por TyC): All Boys-San Martín de Tucumán.

. Domingo:

. A las 13.10 (por TyC); Almirante Brown-Mitre.

. A las 15: Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Ferro.

. A las 15.10 (por TyC): Chaco For Ever-Chacarita Juniors.

. A las 15.30: Deportivo Morón-Deportivo Maipú y San Telmo-Brown de Adrogué.

. A las 16.30: Estudiantes de Río Cuarto-Almagro.

. Lunes:

. A las 19: Atlanta-Atlético de Rafaela.

. A las 21: Güemes-Tristán Suárez.

Libre: Alvarado de Mar del Plata.

. Posiciones:

Belgrano 57 puntos; Instituto 52; San Martín (Tucumán) 51; All Boys 49; Gimnasia (Mendoza) 48; Estudiantes (Río Cuarto) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (Buenos Aires) y Almagro 44; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano y San Martín (San Juan) 42; Deportivo Riestra, Deportivo Madryn, Brown (Adrogué), Brown (Puerto Madryn) y Deportivo Maipú (x) 38; Chacarita Juniors 37; Ferro, Deportivo Morón y Mitre 36; Agropecuario y Gimnasia (Jujuy) 35; Güemes 34; Quilmes y Almirante Brown 33; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine y Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Santamarina 24..

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de sus hinchas en el partido de la séptima fecha.

Con información de Télam