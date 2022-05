Belgrano empató con Temperley pero se mantiene líder de la Primera Nacional

(Agrega último partido)

Belgrano empató hoy con Temperley por 1 a 1, como visitante, y se mantiene en la punta del torneo de la Primera Nacional, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la 17ma. fecha del principal certamen del ascenso.

El volante Juan Barinaga (22m. PT), marcó para el equipo cordobés y el delantero Franco Toloza (26m. PT), lo igualó para el "Gasolero".

El segundo empate conseguido por el "Pirata" en el campeonato (empató con Atlanta 1 a 1 en la cuarta fecha, de visitante), le permitió a Belgrano mantener el liderazgo del campeonato con 38 puntos.

Temperley en cambio se ubicó en la 28va. posición con 17 unidades.

All Boys por su parte igualó con Estudiantes, de Río Cuarto 1 a 1, de visitante y escaló al cuarto lugar del certamen. El mediocampista Tomás Oneto (6m. ST) abrió el marcador para el "Albo" y el delantero Luis Silba (23m. ST) lo igualó para el local.

El empate colocó a All Boys en el cuarto lugar con 27 puntos, mientras que Esudiantes es noveno con 25 unidades.

Luego Ferro Carril Oeste, con un gol de Braian Álvarez a dos minutos del epílogo del encuentro disputado en Caballito, venció por 1 a 0 al último, Santamarina, de Tandil, pero más emotiva aun fue la definición del encuentro que Almagro le ganó como local a San Telmo por 2 a 1.

El "candombero" se imponía a los 37 minutos del primer tiempo por un gol de Alexander Zurita Torrico (fue expulsado a los cinco del complemento) pero Almagro, que trepó al cuarto lugar en el certamen, lo dio vuelta con goles de Gonzalo Giménez y Gonzalo Jaque en el tercer y quinto minuto de descuento de la segunda etapa.

El partido tuvo algunos incidentes en el final, cuando el experimentado arquero de San Telmo, Luis Ardente, fue a tomar represalias contra un auxiliar de Almagro y lo persiguió hasta el vestuario local, mientras su compañero Roberto Canavesio también intentaba hacer lo mismo pero era contenido por sus compañeros,

Otros resultados de la jornada: Deportivo Madryn 0-Güemes (Santiago del Estero) 1, Deportivo Maipú 2-San Martín (San Juan) 2, Alvarado 0-Gimnasia (Mendoza) 0 y Mitre (Santiago del Estero) 2-Atlético Rafaela 2.

Mañana cierran Deportivo Morón-Deportivo Riestra, 21:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre San Martín de Tucumán.

Resultados registrados previamente:

Viernes: Independiente Rivadavia 2-Estudiantes (Buenos Aires) 0; Agropecuario Argentino 1-Brown (Adrogué) 1.

Sábado: Instituto de Córdoba 2- Chacarita Juniors 0; Nueva Chicago 1-Chaco For Ever 0; Flandria 3 -Villa Dálmine 0, Sacachispas 0-Guillermo Brown (Puerto Madryn) 0; Tristán Súarez 0-Defensores de Belgrano 2 y Quilmes 1-Atlanta 3 .

+Posiciones:

Belgrano 38; San Martín (T) 32; Brown (A) 31; Almagro 28; All Boys, Instituto y Estudiantes (BA) 27; Gimnasia (M) y Chacarita 26; Estudiantes (RC) 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Independiente Rivadavia y Brown (PM) 24; Agropecuario 23; San Martín (SJ), Quilmes, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 22 ; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos) y Alvarado 21; Atlanta. Riestra y Gimnasia (J) 20; Almirante Brown y Ferro 19; Deportivo Morón, Rafaela y Temperley 17; Güemes (SdE)16; Sacachispas, Flandria y San Telmo 15; Mitre (SdE) y Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.

