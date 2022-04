Azconzábal puso la renuncia a disposición de la dirigencia de Atlético Tucumán

El DT de Atlético Tucumán, Juan Manuel Azconzábal, puso esta noche su renuncia a disposición de la dirigencia del club, luego de la caída 1-2 como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

"Quiero lo mejor para el club y pongo a disposición mi salida. Aún no hablé con los dirigentes, lo haremos en las próximas horas. Repito: si está en consideración una modificación del técnico, lo encuentro lógico más allá de mis ganas", dijo el "Vasco" en rueda de prensa luego del encuentro en el José Fierro.

"Si hay que dar un paso al costado, lo doy. Cuando me ofrecieron venir, no lo dudé ni cinco minutos, pero la carencia de resultados me pone en la situación de poner mi salida a disposición", añadió.

El "Decano" comparte la última ubicación de la zona 1 con Talleres de Córdoba, con cinco puntos.

En nueve fechas que se llevan jugadas, el conjunto tucumano cosechó solamente una victoria (1-0 a Patronato de Paraná, cuarta jornada), además de dos empates y seis derrotas.

"Lo que veo en estos dos meses de trabajo es que la estadística es mala. Entiendo lo que es el fútbol y entiendo las pasiones con las que vive la gente", manifestó Azconzábal.

Y, con clima de despedida, cerró: "Hay una relación de cariño mutua con la gente y quiero lo mejor para este club. El amor propio y el orgullo a veces te pueden enceguecer, y lo que menos quiero es quedar como una persona que no acepta la realidad".

Con información de Télam