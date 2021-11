Argentino Erramuspe marca en la Super Liga de fútbol de Grecia

El argentino Rodrigo Erramuspe convirtió hoy un tanto en la goleada de su equipo, PAS Giannina sobre Aris Salónica, por 5-0, en partido adelantado de la décima fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

En su segunda temporada en la entidad griega, el defensor, de 31 años y oriundo de Mar del Plata, sumó el cuarto tanto del elenco ganador, a los 26 minutos del segundo período, mediante la ejecución de un tiro penal.

De esta manera, el exjugador de Huracán, Lanús y Unión de Santa Fe, entre otras instituciones, consiguió su tercera conquista en el campeonato, al cabo de 10 actuaciones, según indicó el sitio ‘Flashscore’.

En el conjunto perdedor, en tanto, se desempeñaron el cordobés Mateo García (ex Instituto de Córdoba) y el extremo Daniel Mancini (ex Newell’s).

OFI Creta, con el concurso del mediocampista Miguel Mellado (ex Chacarita), derrotó por 2-0 a Volos, que tuvo en sus filas a Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), Nicolás Oroz (ex Chacarita) y Julián Bartolo (ex Acassuso).

En el tercer anticipo de la jornada, Asteras Trípolis, con las participaciones del lateral Federico Alvarez (ex Quilmes) y del volante rosarino Matías Iglesias, empató 1-1 como visitante de Ionikos.

Mañana jugarán Panaitolikos-Apollon Smirnis, AEK Atenas-Olympiakos y Atromitos-PAOK Salónica. El lunes se medirán Lamia-Panathinaikos para completar la fecha.

Principales posiciones: Olympiakos 23 puntos; AEK Atenas 20; PAOK Salónica 19; PAS Giannina 16; OFI Creta 15.

Con información de Télam