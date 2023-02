Ancelotti, Benzema y Courtois no asistirán a la gala del premio "The Best"

27 de febrero, 2023 | 12.19

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, el francés Karim Benzema y el arquero belga Thibaut Courtois no asistirán hoy a la gala del premio "The Best" de la FIFA en París. Los tres referentes de Real Madrid están ternados para mejor entrenador, mejor jugador y mejor arquero pero en caso de ganar serán representados por Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club español. Según el diario madrileño Marca, Real Madrid le dio la "espalda" a la gala de los premios que entrega la FIFA por el supuesto favoritismo de los argentinos campeones del Mundo en Qatar 2022. Ancelotti compite en la terna con Lionel Scaloni y Josep "Pep" Guardiola; Benzema con Lionel Messi y su compatriota Kilyan Mbappé; y Courtois con Emiliano "Dibu" Martínez y el marroquí Yassine Bounou. Además, desde la dirigencia del club "merengue" encabezada por Florentino Pérez dejaron entrever que la ausencia del delantero brasileño Vinicius Junior entre los 26 finalistas al equipo ideal es "inentendible". En FIFA FIFPro World11 (el equipo ideal) de 2022, no obstante, fueron elegidos Benzema, Courtois, Luka Modric, Federico Valverde y el alemán Antonio Rüdiger. Con información de Télam