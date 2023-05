Almagro superó a Flandria e ingresó a zona de Reducido

Almagro superó hoy a Flandria por 3 a 1 en el estadio Tres de Febrero y subió a la octava posición del Zona A, última de acceso al Reducido por el segundo ascenso que brinda la Primera Nacional.

Los defensores Leonardo Ferreyra (8m. PT) y Alan Shöenfeld (14m. PT) y el delantero Alan Cuello (44m. PT) marcaron para el "Tricolor", que celebró su quinta victoria en el torneo.

El delantero ingresado Martín Comachi (33m. ST) descontó para el "Canario", que busca escaparle al descenso.

Almagro acumula 18 puntos y Flandria, con dos unidades menos, mira con preocupación los puestos de descenso.

Más tarde, a partir de las 21:10, jugarán All Boys ante Deportivo Morón, encuentro que será transmitido por TyC Sports.

La fecha se completará de la siguiente manera:

= Zona A (15ta. fecha) =

. Mañana, a las 14:00, Nueva Chicago-Guemes (DirecTV)

. Mañana, a las 15:30, Agropecuario-San Martín de San Juan

. Mañana, a las 19:40, Estudiantes de Río Cuarto-Almirante Brown (TyC)

. Domingo, a las 15: 00, Temperley-Gimnasia de Mendoza y Guillermo Brown-Defensores Unidos

. Domingo, a las 15:30, San Telmo-Alvarado.

. Domingo, a las 21:00, San Martín de Tucumán-Patronato

Libre: Defensores de Belgrano

= Zona B (13ra. fecha) =

. Mañana, a las 15:30, Tristán Suárez-Ferro

. Mañana, a las 16:00, Aldosivi-Racing de Córdoba

. Mañana, a las 17:00, Chaco For Ever-Brown de Adrogué

. Mañana, a las 17:35, Chacarita-Gimnasia de Jujuy (TyC)

. Mañana, a las 18:00, Villa Dálmine-Deportivo Madryn

. Mañana, a las 19:00, Independiente Rivadavia-Estudiantes de Buenos Aires

. Domingo, a las 15:00, Deportivo Maipú-Atlético Rafaela

. Lunes, a las 21:10, Atlanta-Deportivo Riestra

. Martes, a las 18:00, Mitre-Quilmes (TyC)

= Posiciones =

* Zona A: San Martín (SJ), Defensores Unidos y Agropecuario 23 puntos; Temperley 22; Almirante Brown 21; Nueva Chicago, Gimnasia (M) y Almagro 18; D. Belgrano y San Martín (T) 17; Güemes (SE), Estudiantes (RC) y Flandria 16; Patronato y Brown (PM) 15; All Boys, D. Morón y Alvarado 14 y San Telmo 11.

* Zona B: Chacarita 24 puntos, Deportivo Maipú 23; Quilmes y Atlético Rafaela 22, Independiente Rivadavia 19; Atlanta 17; Racing (C) y Gimnasia (J) 16; Brown (A), Riestra, D. Madryn y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Ferro, Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Aldosivi 12 y Chaco For Ever 9.

