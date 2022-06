All Boys le ganó a Alvarado y se acercó a la punta

All Boys se acomodó en el cuarto puesto del torneo de la Primera Nacional de fútbol, al vencer hoy como local a Alvarado de Mar del Plata por 3 a 1 en partido de la 18va fecha.

Octavio Bianchi (2) y Nicolás Barrientos anotaron los goles del "Albo"; descontó Iván Molinas, de penal.

Con la victoria, el equipo de Floresta alcanzó a Instituto en el cuarto puesto de la tabla, con 30 puntos. El líder es Belgrano de Córdoba, que mañana recibirá a Deportivo Morón, con 38.

Por su parte, Chacarita Juniors dejó escapar la victoria como local ante Agropecuario de Carlos Casares, con el que empató 1 a 1.

Ricardo Blanco (20m PT) abrió la cuenta para el "Funebrero" y lo igualó Brian Blando (28m ST).

A pesar del empate, Chacarita se mantiene firme en puestos de Reducido, con 27 puntos. Los de Carlos Casares quedaron al borde de meterse en zona de clasificación, con 24.

En otros encuentros de este sábado, Chaco For Ever y Deportivo Maipú igualaron 2-2, San Martín de San Juan se impuso como local a Quilmes por 2 a 1 y Ferro Carril Oeste le ganó de visitante a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 1.

La fecha seguirá así:

Mañana: Guillermo Brown-Instituto (11), Gimnasia de Mendoza-Almagro, San Telmo-Nueva Chicago, Brown de Adrogué-Tristán Suárez (13), Atlético de Rafaela-Sacachsipas (18), Güemes-Estudiantes de Río Cuarto, Santamarina-Mitre (19) y Belgrano de Córdoba-Deportivo Morón (21.30, TyC Sports).

Lunes: Deportivo Riestra-Deportivo Madryn (15.30), Villa Dálmine-Temperley (18.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-San Martín de Tucumán (21.10, TyC Sports).

Martes: Almirante Brown-Flandria (18.10, TyC Sports).

Posiciones: Belgrano 38; San Martín (T) 32; Brown 31; Instituto y All Boys 30; Almagro 28; Independiente Rivadavia, Estudiantes (BA) y Chacarita 27; Gimnasia y Esgrima (M) 26; Estudiantes (RC), Chaco For Ever y San Martín (SJ) 25; Deportivo Madryn, Brown (PM) y Agropecuario 24; Deportivo Maipú, Quilmes, Nueva Chicago, Defensores de Belgrano y Ferro 22; Riestra y Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Almirante Brown 19; Deportivo Morón 18; Temperley 17; Güemes 16; Atlético de Rafaela, Mitre, Sacachispas, Flandria y San Telmo 15; Villa Dálmine 14; Tristán Suárez 10; Santamarina 9.

Con información de Télam