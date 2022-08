All Boys empató con Agropecuario y no pudo acercarse a los puestos de punta en la Primera Nacional

All Boys igualó como local sin tantos en su estadio ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares y no pudo acercarse a los puestos de punta del torneo de la Primera Nacional de fútbol, tras proseguir hoy con seis partidos la vigesimoctava fecha del principal certamen de ascenso.

El partido se llevó a cabo en estadio Islas Malvinas, en el barrio porteño de Floresta, y con el empate All Boys llegó a las 46 unidades, está quinto, pero desaprovechó la ocasión de arrimarse a los puestos de vanguardia; Agropecuario, por su parte, acumula 32 puntos y marcha en la vigesimotercera ubicación.

Chaco For Ever logró un importante triunfo como local ante Defensores de Belgrano por 1 a 0, gracias a la anotación de Gonzalo Lucero, a los 40 minutos de la parte final.

Por su parte, Ramón Santamarina de Tandil superó como local a Atlético de Rafaela por 3 a 1 y abandonó la última ubicación. Matías Alustiza (34m. PT), Alan Bonansea (5m. ST) y Alexis Vega (32m. ST) señalaron para los bonaerenses; mientras que descontó Gonzalo Lencina (34m. ST), para los santafesinos.

Deportivo Madryn de Chubut y Alvarado de Mar del Plata igualaron 1 a 1.Rodrigo Castillo (1m. ST) puso en ventaja al local; empató Facundo Pons (37m. ST), para los bonaerenses.

A su vez, Flandria y Deportivo Maipú de Mendoza empataron 1 a 1. Benjamín Borasi (6m. ST) adelantó al conjunto "Canario"; en tanto que Lucas Faggioli (35m. ST) igualó para los cuyanos.

Más tarde, se medían el líder Belgrano de Córdoba ante Atlético Mitre de Santiago del Estero.

La fecha continuará de la siguiente manera:

Mañana:

A las 15.00: Gimnasia y Esgrima de Jujuy - Quilmes.

A las 15.30: San Martin de San Juan - Brown de Adrogué.

A las 17.10: Atlético Güemes de Santiago del Estero - Instituto de Córdoba.

A las 21.10: Atlanta- Chacarita Juniors.

Martes:

A las 21.10: Almirante Brown - Independiente Rivadavia de Mendoza.

Tuvo fecha libre en esta jornada Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 56 unidades; Instituto de Córdoba y San Martin de Tucumán 50; Gimnasia y Esgrima de Mendoza 47; All Boys 46; Almagro 43; Estudiantes de Río Cuarto, Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y Estudiantes de Buenos Aires 41; Independiente Rivadavia 39.

Brown de Adrogué y San Martin de San Juan 38; Deportivo Madryn y Deportivo Riestra 37; Chacarita Juniors, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Deportivo Maipú 35; Atlético Güemes de Santiago del Estero y FerroCarril Oeste 33; Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Deportivo Morón y AgropecuarioArgentino de Carlos Casares 32; Quilmes, Atlético Mitre, Almirante Brown y San Telmo 30;

Atlanta 29; Temperley y Alvarado de Mar del Plata 28; Villa Dálmine 27; Atlético de Rafaela y Nueva Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suarez y Ramón Santamarina de Tandil 24; y Sacachispas 23.

