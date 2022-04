Agropecuario le impidió a Instituto subir al tercer lugar de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino le ganó esta tarde en Carlos Casares a Instituto de Córdoba por 2 a 0 y le impidió subir al tercer lugar del torneo de la Primera Nacional, en uno de los encuentros de la 12da. fecha del principal torneo del Ascenso.

El mediocampista Brian Blando (30m. PT y 11m. ST) marcó un doblete para celebrar la cuarta victoria del equipo "sojero" en el campeonato.

El resultado colocó a Agropecuario en el undécimo lugar con 17 puntos, mientras que Instituto quedó en el cuarto puesto con 20 unidades.

En otro encuentro, Deportivo Riestra empató como local ante Villa Dálmine 1 a 1: el volente Gaspar Iñíguez (22m. PT) abrió el marcador para el plantel del Bajo Flores y el delantero Federico Haberkorn (40m. ST), lo igualó para la visita.

La igualdad colocó a Riestra en la octava posición con 18 puntos, mientras que Villa Dálmine sigue en los últimos puestos, en el lugar 32do, con 10 unidades.

Ambos equipos sufrieron la expulsión de un jugador: Gabriel Pusula (47m. ST) por doble amonestación en Dálmine y Gustavo Benítez (49m. ST) con tarjeta roja directa por el lado de Riestra.

Más tarde completarán la jornada Gimnasia (Mendoza) - Flandria; y Defensores de Belgrano - Ferro.

La fecha registró estos resultados:

-Viernes: San Martín (Tucumán) 0 - Mitre (Santiago del Estero) 4.

-Sábado: Brown (Adrogué) 1 - Independiente Rivadavia 1, San Telmo 3 - Temperley 1, Atlanta 0 - Estudiantes (Río Cuarto) 0, Chacarita 2 - Quilmes 2, San Martín (San Juan) 3 - Deportivo Madryn 2, Tristán Suárez 2 - Sacachispas 1, Santamarina 0 - Almagro 0, All Boys 2 - Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 1 - Deportivo Morón 0.

-Domingo: Atlético de Rafaela 1-Nueva Chicago 1; Estudiantes (Buenos Aires) 2- Alvarado 0; Brown (Puerto Madryn) 0-Deportivo Maipú 1; Güemes (Santiago del Estero) 2 - Almirante Brown 1.

-Hoy: Riestra 1 - Villa Dálmine 1, Agropecuario 2 - Instituto 0; luego jugarán Gimnasia (Mendoza) - Flandria y Defensores de Belgrano - Ferro.

Libre: Belgrano de Córdoba.

+Posiciones+

Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Brown A 21; Instituto 20; Chacarita 19; All Boys, Chaco For Ever, Riestra y Estudiantes RC 18; Deportivo Madryn, Agropecuario, San Martín (SJ), Estudiantes (BA), Almirante Brown, Brown PM y Almagro 17; Deportivo Maipú (+) 16; Gimnasia Mza, Atlanta, Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 15; Agropecuario 14; Quilmes, Rafaela, Nueva Chicago y Alvarado 13; Deportivo Morón y San Telmo 12; Gimnasia J 11; Sacachispas, Mitre SDE, Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez y Temperley 9; Ferro, Güemes SDE y Santamarina 8.

(+) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en 7ma. fecha.

Con información de Télam