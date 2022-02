Abel Ferreira le contestó a Guardiola luego de su elogio a River Plate

El DT de Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, invitó hoy a su colega, el catalán Josep Guardiola, a ver el próximo compromiso de su equipo en la final del Mundial de Clubes, luego de las declaraciones del jueves donde afirmó que Chelsea y River son "los mejores" del mundo.

"Los europeos conocen muy bien América del Sur, tanto que compran jugadores en grandes cantidades. Sé de lo que hablas, Guardiola. Admiro mucho a Guardiola, creo que no tiene tiempo, porque está muy centrado en ganar la Champions, porque es uno de los mejores equipos de la actualidad. Los invito a ver el partido y conocer a Palmeiras", manifestó Ferreira en conferencia de prensa, antes de la final del Mundial de Clubes ante Chelsea.

"Tiene un jugador que compró al Palmeiras (Gabriel Jesús), y le puedo decir que se fije, que tenemos más y de mucha calidad", agregó el entrenador portugués.

A Guardiola le preguntaron el jueves pasado si Manchester City era el mejor equipo del mundo y el ex Barcelona contestó lo siguiente: "El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League, o River, que ganó en Sudamérica, creo... ¿O no? Quizás no fue River. Lo importante es que mañana ganemos el partido, y en tres días le ganemos al Norwich. Quién es el mejor no me importa, queremos ser felices, jugar mejor cada día y al final veremos".

Ferreira, en tono más amistoso, añadió: "Como sé que a él le gusta conocer gente nueva y a mí también, si algún día puede almorzar o cenar conmigo, será un placer para nosotros intercambiar una pelota y ver si aprendo algo".

La final del Mundial de Clubes entre Palmeiras y Chelsea será mañana, a partir de las 13.30, en los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Télam