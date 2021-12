A diez años del último partido de Sebastián Battaglia como jugador de Boca

Mañana se cumplirán diez años del último partido con la camiseta de Boca Juniors de Sebastián Battaglia, el ahora entrenador "xeneize" que viene de lograr la Copa Argentina, cuando jugó unos minutos ante All Boys.

Tras ese partido, Battaglia se posicionó y continua en la historia del club de la Ribera como el jugador mas ganador, con 18 conquistas.

Fue en la lluviosa tarde del 11 de diciembre de 2011 en "La Bombonera", y el rival era All Boys por la última fecha del torneo Apertura de ese año, que Boca -dirigido por Julio Falcioni- ya se había asegurado como campeón una semana antes contra Banfield.

Ese partido contra los de Floresta fue el puente para que los hinchas volvieran a festejar con aquel campeón invicto que no lucia en su juego pero sí en su eficacia, y para saludar al "León" del mediocampo boquense.

A los 29 minutos de la etapa final y en una especie de homenaje a su trayectoria, Falcioni hizo ingresar a Battaglia, entonces de 31 años, por el delantero Pablo Mouche, mientras la hinchada boquense ovacionaba al futbolista con ese "olfato" que tienen las multitudes para presagiar los finales de historias que quedaran para siempre.

Cuatro minutos después, Darío Cvitanich convertía el único gol para la victoria de un equipo que esa tarde, sin Juan Román Riquelme en cancha por estar lesionado, mostraba una vez más su supremacía en ese torneo.

Con esos minutos en cancha, los únicos que tuvo en ese Apertura 2011, el "Seba" nacido en Santa Fe el 8 de noviembre de 1980 y que había comenzado su carrera en 1998, ganaba su séptimo torneo local, para sumar 17 en su historia en el club y una Copa Intertoto en Villarreal de España.

El "León" de miles de batallas venía de una caída clara de rendimiento al empezar a sufrir problemas físicos a mediados de 2010, en el que solo pudo tener minutos en 14 partidos, para disputar solo seis encuentros en 2011,

La rotura de ligamentos en su rodilla derecha, osteocondritis (también en la rodilla derecha), una larga pubialgia, osteocondritis en la rodilla izquierda y los problemas en su tobillo pusieron fin a la carrera de Sebastián Battaglia de forma prematura: no logró sumar minutos de juego en el primer semestre de 2012, lo que lo llevó a oficializar su retiro en el mes de julio.

"Es feo porque en mi caso no es por edad sino por lesión. El tobillo no respondió y no podía seguir jugando al fútbol", admitió sobre el final de su carrera profesional como jugador, a sus 31 años.

Su debut en la Primera de Boca fue -con Carlos María García Cambón como entrenador- el 31 de mayo de 1998, con apenas 17 años, en un partido frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por el Torneo Clausura 1998, en la victoria 4-0 de su equipo y donde jugó los últimos cuatro minutos del partido.

En la segunda mitad de 1998, ya con Bianchi como DT, jugó algunos partidos de la Copa Mercosur, pero ninguno en el Torneo Apertura, en dónde el titular era el colombiano Mauricio Serna y alternaban en esa posición el peruano José Pereda y Ariel Rosada. En ese torneo, Boca se coronó campeón luego de seis años sin poder hacerlo.

En 1999, Battaglia jugó cuatro partidos en el Torneo Clausura (donde el club se coronó nuevamente campeón) como volante central o como volante por los costados. En el Torneo Apertura de ese año jugó tres partidos.

Sebastian Battaglia disputó un total de 313 partidos (225 locales y 88 internacionales) con la camiseta de Boca, donde tuvo dos etapas (1998-2003) y (2005)-2011), y marcó 24 goles (18 en torneos locales y seis en partidos internacionales).

En sus dos períodos con el club "xeneize", consiguió dos Torneos Clausura (1999 y 2006), cinco Torneos Apertura (2000, 2003, 2005, 2008 y 2011), cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007), dos Intercontinentales (2000 y 2003), una Copa Sudamericana (2005) y tres Recopas (2005, 2006 y 2008).

El 8 de julio de 2015, el "León" tuvo su merecido partido de despedida ante 45 mil almas que sintieron un volver a vivir futbolero, con las presencias en la Bombonera de Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Mauricio Serna y Jorge Bermudez, entre otros, y Carlos Bianchi junto con Alfio Basile sentados en el banco de suplentes.

La síntesis de su última tarde con la camiseta azul y oro es la siguiente:

--Boca 1- All Boys 0--

Boca Juniors: Agustín Orión; Facundo Roncaglia, Rolando Schiavi, Juan Manuel Insaurralde y Clemente Rodríguez; Diego Rivero, Leandro Somoza y Walter Erviti; Cristian Chávez; Pablo Mouche y Darío Cvitanich. DT: Julio Falcioni.

All Boys: Nicolás Cambiasso; Matías Rudler, Facundo Quiroga, Eduardo Domínguez y Carlos Soto; Fernando Sánchez, Hugo Barrientos y Juan Pablo Rodríguez; Martín Zapata; Agustín Torassa y Mauro Matos. DT: José Romero.

Gol: en el segundo tiempo, 33 min Cvitanich (BJ).

Cambios: en el primer tiempo, 29m. Maximiliano Coronel por Rudler (AB). En el segundo tiempo, antes de comenzar, Franco Sosa por Clemente Rodríguez (BJ); 13m. Emanuel Perea por Torassa (AB); 18m. Nicolás Blandi por Rivero (BJ); 29m. Sebastián Battaglia por Mouche (BJ); y 35 m. Carlos Salom por Fernando Sánchez (AB).

Incidencia: en el segundo tiempo, 3 m. expulsado Juan Pablo Rodríguez (AB).

Árbitro: Gabriel Favale.

Cancha: Boca Juniors.

Con información de Télam