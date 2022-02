"Voy a ir al Mundial de Qatar", afirmó el "Kun" Agüero

El exfutbolista Sergio "Kun" Agüero aseguró hoy que irá al Mundial de Qatar 2022 para acompañar y apoyar al seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, aunque todavía no está definido en calidad de qué pero con la posibilidad de incorporarse al cuerpo técnico.

"Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablé con Scaloni y también con Chiqui Tapia. Tenemos que intentarlo, darle una vuelta", expresó Agüero en declaraciones a radio 10.

Con respecto a las chances de Argentina en el próximo Mundial, el "Kun" se mostró confiado: "Sentir lo sentimos siempre. Hoy no estoy yo pero ya cuando se ganó la Copa América, el equipo estaba muy confiado. Creo que también es importante que Scaloni ya encontró un poco el equipo, el grupo. Eso hace un poco más fuerte en lo que es partidos tan cortos".

"Tenés tres partidos de fase de grupos y después eliminación. Scaloni tiene experiencia como segundo entrenador en Mundiales y como jugador. Eso influye. Estamos muy bien. No quiero decir pero entro a la cancha y me tiro de cabeza", agregó.

"Quiero estar, pero ¿qué pasa? La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a ir al entrenamiento. Eso no es un problema. El problema es que estar encerrado otra vez tanto tiempo... Una cosa es si estás jugando porque estás concentrado al 100%. Fui al Mundial siempre como jugador, nunca fui al Mundial para poder divertirme con mi pareja o amigos. Ir al Mundial libre. Pienso eso también", aclaró el "Kun", quien debió retirarse del fútbol profesional este año por un problema cardíaco.

El campeón de América contó detalles del llamado que recibió de Scaloni: "Me llamó y vamos a ver qué se puede hacer. Claramente es muy reciente. La cagada que es justo me pasa esto y está el Mundial. Si el Mundial era en dos años, hay un proceso para plantear. Vamos a ver qué encontramos".

"Claramente voy a estar ahí, voy a ir. Si no es con la Selección, voy a ir y voy a estar con los chicos. Pero voy a ir un poquito para motivarlos", remarcó.

Sobre su amistad con Lionel Messi y sus excompañeros, Agüero dijo que "hablamos siempre y no sólo con él, tenemos un grupo todavía con los chicos de la Selección. Sigo en el grupo de Barcelona también, no sé por qué no me sacaron".

"A veces hablo, tiro unas cosas y se cagan de risa. Pero la verdad es que siempre fui muy sociable, muy divertido con la gente. Obviamente que hoy la gente me puede conocer un poco más a raíz del stream, antes no estaba esto", confió el exdelantero de Barcelona, Manchester City e Independiente, entre otros clubes, que está en contacto permanente con sus seguidores por sus transmisiones en Twitch.

Entre otros temas, Agüero habló sobre la futura ida de Julián Álvarez al Manchester City y elogió a Marcelo Gallardo como técnico. "Pero ¿qué voy a decir de Gallardo? Si ganó todo con River. Es un fenómeno".

"Todo el mundo sabe que no es fácil hacer lo que hizo Gallardo. Sea acá en River o donde sea", acotó.

Y, sostuvo que Álvarez "va a aprender mucho en el Manchester City porque va a estar con jugadores de nivel muy alto. Seguramente va a tardar un tiempo en adaptarse. Pep (Guardiola, el entrenador) es muy inteligente en eso. Se va a dar cuenta, como me pasó a mi con 18 años, lo que es Europa y eso va a hacer que salga un plus de su habilidad, el talento, y que crezca".

Con información de Télam