"Venir a Huracán es un crecimiento en mi carrera", afirmó el nuevo DT, Diego Martínez

Diego Martínez dejó Tigre luego de un paso exitoso por el club de Victoria y hoy asumió su tercer compromiso en otro de primera división como Huracán, en un paso profesional que el considera como "un crecimiento" en su carrera.

"Tuvimos hoy un primer entrenamiento súper positivo y con una predisposición al trabajo muy buena pese al momento negativo (está último en la LPF). Las expectativas son buenas y mi elección por Huracán tiene varias razones: Por la historia del club y por su idiosincrasia. Por eso lo tomo como un crecimiento para mi carrera", destacó Martínez, de 44 años, en la conferencia de prensa de presentación.

"Nos decían que este era un mal momento para venir, pero creo que Huracán tiene un plantel con futbolistas que se pueden adaptar a nuestra idea. Con Diego Dabove (su antecesor, ya en Instituto) tengo una relación de amistad y veía mucho su equipo. Sentí que este club nos quería y nos valora como cuerpo técnico. Eso me dio más ganas de ayudar y colaborar para salir de este momento complejo", apuntó.

Martínez anticipó que lo "primero que hay que hacer es conocerse entre todos lo más rápido posible. Tenemos una idea de sentir el juego pero no somos rígidos. Nos gustan los equipos protagonistas. Trataremos de construir uno con identidad, con la idiosincrasia del club. Eso nos motiva muchísimo".

"El grupo está con muchas ganas de salir de esta mala situación deportiva. Y no vimos un grupo mal predispuesto como decían. No sentimos eso. Son cosas que pueden pasar lo de las internas, pero hay ganas de sacarlo adelante y eso sentí en las primeras charlas. Acá no hay ningún jugador marginado. Los que no fueron convocados en el partido anterior con Independiente fue por cuestiones futbolísticas", aclaró.

"Pero el grupo está completo. Contamos con todos los futbolistas. Hablé de manera general y también individualmente con algunos. Fernando Tobio, Lucas Chaves o Federico Fattori serían los capitanes. Lo definiremos con el grupo. Esta es una situación incómoda, pero creemos en este equipo que fue el último en perder el invicto en el año. Ahora lo más importante en formar el mejor equipo para el jueves con Atlético Tucumán", avisó.

El también ex Estudiantes de Buenos Aires verificó que quedan "cinco partidos de la LPF más uno de Copa Argentina. Analizaremos lo que tenemos y después iremos viendo que necesitamos en el mercado de pases".

"Una vez estuve con mi viejo en un homenaje a César Menotti y Ángel Cappa en 2018. Él viejo siempre respetó la historia de Huracán. Él era un tipo de tango y fútbol y viví muchas cosas con él. Me acompañó siempre. Seguramente tendremos alguien desde arriba queriendo ayudar", apuntó.

"Es que este equipo hace muy poquito estaba en boca de todos. Es cierto que no es el momento más adecuado para empezar un proceso estando en zona de descenso, pero no tengo dudas de que saldremos adelante. Estamos convencidos de que este grupo lo puede lograr. De a poco intentaremos plasmar nuestra identidad. Pero los pasos serán más rápidos de lo habitual ya que el jueves tenemos una final", avisó.

Martínez tuvo un paso fallido en su primera experiencia en la Liga Profesional con Godoy Cruz en 2020, pero ahora va por todo. "Esperaba encontrarme con un grupo más cabizbajo pero vimos una predisposición muy grande. En este momento el aspecto emocional es importante y queremos que vuelvan a sentirse el equipo que fueron hace unos meses".

"Vamos a tratar de entender quienes son los que están mejor preparados. Por ejemplo, Juan (Gauto) es joven pero tiene una capacidad enorme y quizás uno más grande no responde de la misma manera. Y también entendemos que la institución necesita vender. Intentaremos encontrar un equilibrio entre las posibles bajas y las altas", describió.

"Por eso al hincha le pido que venga a apoyar ya que necesitamos de todos. Sueño con empezar con un triunfo y que el equipo empiece a mostrar algo de lo que pretendemos", concluyó su presentación.

Martínez llega con el mismo cuerpo técnico que tenía en Tigre y que lo acompaña desde sus épocas en el ascenso: Cristian Bardaro, Gustavo Rodríguez y Adrián González como ayudantes de campo; Omar Mateos, videoanalista; Juan Conte y Leandro Mazziotti, preparadores físicos; Pablo Campodónico, entrenador de arqueros, y Patricio Ciavarella, también preparador del puesto y psicólogo social.

Después del debut del jueves a las 21:30 contra Atlético Tucumán, de local, Huracán visitará a Boca Juniors en La Bombonera, el lunes 10 en el mismo horario, y luego recibirá a Talleres, de Córdoba, nuevamente en Parque de los Patricios.

Con información de Télam