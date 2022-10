"Se nos complicó la clasificación", reconoció Simeone

El DT argentino Diego “Cholo” Simeone reconoció que a su equipo, Atlético de Madrid, se le “complicó la clasificación” a octavos de final de la Champions League, luego de empatar hoy 0 a 0 y de local con Brujas de Bélgica.

“Se complicó la clasificación y estamos en un lugar en el que lo único bueno que hay es que tenemos que ganar los dos partidos”, dijo Simeone en la conferencia de prensa luego del partido.

Atlético de Madrid quedó tercero en el grupo B con 4 puntos, mientras que Brujas es el líder con 10 y lo sigue Porto con 6.

A la hora de analizar el encuentro, Simeone dijo: “Tuvimos situaciones importantes, bien generadas, hicimos uno de los mejores partidos de esta temporada, por ritmo, por intensidad, por el rival, por la tranquilidad de no volvernos locos... Se vieron muchas cosas buenas pero el gol no llegó”.

Simeone hizo una autocrítica al indicar: “Llevamos varias temporadas que nos está costando entrar en octavos. Después, cuando entramos, el equipo compite mejor, pero es verdad que nos está costando mucho el camino. Ahora, a centrarnos en Bilbao y ni que hablar de cuando juguemos el partido de Champions en casa”.

“Yo soy optimista, siempre busco mirar las partes importantes que tiene el equipo. Cunha está muy bien, Morata buscó insaciablemente el gol, De Paul buscó reengancharse dentro del equipo, Axel entró con personalidad, Carrasco cuando lo pasamos a la derecha empezó a ser algo más eléctrico...Todos los que empezaron el partido me generaron lo que me gusta ver, un equipo que presiona, que tiene intensidad, que no da por perdida una pelota... Las palabras son muy lindas, pero lo que cuenta es la realidad”, cerró.

Con información de Télam