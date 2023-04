"Riquelme va a ser presidente de Boca y eso es algo que digo desde siempre", vaticinó Ameal

El actual titular de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal resaltó esta noche que su vice, Juan Román Riquelme "va a ser presidente del club", y aseguró que ese vaticinio lo viene sosteniendo "desde siempre".

"Nosotros hoy no tenemos dudas, por las encuestas que manejamos, que en las próximas elecciones vamos a ganar. En este momento tengo ganas de gestionar, pero cuando llegue la etapa de tomar decisiones al respecto lo haremos. Después, y lo dije toda la vida, Riquelme va a llegar a ser presidente de Boca. Mi relación con él es 11 puntos", sentenció Ameal en una entrevista con TyC Sports.

"Nosotros lo que podemos presentar en las próximas elecciones es gestión, trabajo y fútbol. Si tuviera que calificar lo hecho por nuestra administración le pondría un 8. Y eso es porque nosotros no paramos de trabajar. Por eso estoy muy conforme por todo lo que se ha logrado. Y los que van a la Bombonera todos los días van a ver siempre cosas distintas", argumentó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese punto Ameal eligió referirse a la competencia que tendrá la actual administración justamente de cara a esas próximas elecciones de diciembre, y al respecto le apuntó al ex titular del club, Mauricio Macri, de quien dijo que le parece "muy bien que quiera participar. Pero al que tiene que convencer es al socio, no a mi", argumentó.

"Nosotros tenemos una buena economía en el club que queremos seguir manteniendo, por lo que no vamos a desangrar a la institución para traer refuerzos. Pero atención que estamos muy bien y contentos con nuestro plantel", apuntó.

"Y si hablamos de jugadores en particular, esta última aparición de Valentín Barco nos ilusiona porque es un jugador distinto, pero por eso mismo y porque tiene 18 años hay que llevarlo con calma. Y él también tiene que parar la ansiedad", recomendó.

Luego enunció como bandera que bajo su administración "la cancha no se va a ir de la Boca. Es que no queremos una de tenis donde está la Bombonera. Por eso lo que vamos a hacer es llevar un proyecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder ampliarla".

Acerca del próximo superclásico del 7 de mayo en el Más Monumental advirtió que no cree "que en el fútbol argentino un equipo esté cuatro goles por encima de cualquier otro. Reconozco que River juega muy bien y no me gusta como estamos en el campeonato, porque deberíamos tener más puntos, .pero los partidos se ganan y se pierden, es así", aceptó.

"Y lo mismo pasa con la Copa Libertadores. Todos queremos la séptima, pero no se cuantas séptimas hay. Por lo pronto nosotros dijimos al llegar que íbamos a apostar con fuerza a las divisiones inferiores y lo estamos haciendo", apreció.

"Y otra cosa, hablando de cosas que sostuvimos siempre: personalmente nunca estuve de acuerdo con el VAR. Es que era algo que supuestamente venía a mejorar todo, pero lo que hace es empeorar", cuestionó finalmente Ameal, nacido en Berazategui hace 74 años, quien confesó que "de chico", con su padre iban "siempre a ver a Independiente", y que su madre, "la que sabía de fútbol", lo hizo inclinarse por Boca.

Con información de Télam