"Represento a más de 100 jugadores", contó el empresario Christian Bragarnik

El empresario argentino Christian Bragarnik contó hoy que representa actualmente a "más de 100 jugadores" y "muchos entrenadores" entre el fútbol local y el exterior, siendo en el presente el más reconocido en el ambiente.

"Represento más de 100 jugadores en este momento y muchos entrenadores, de nivel y campeones", aseguró Bragarnik, de 50 años, en una entrevista con ESPN.

El representante maneja los destinos futbolísticos de Ferro, Arsenal, Defensa y Justicia y además tiene injerencia en otras instituciones de la Argentina y de México como Xolos de Tijuana.

"Sé que lidero en el mercado y que llevo muchos años con buenas gestiones. Tengo muy buena relación con todos los representantes, es una profesión digna y compleja porque en este caso está en juego la pasión. Si el jugador anduvo mal un torneo, es un negocio", destacó.

"No le cobro a los técnicos en el mercado local, trato de posicionarlos, que hagan una buena carrera y ahí sí en el exterior tenemos un ingreso. Tengo muchos técnicos buenos y campeones en mi estudio", explicó.

Bragarnik comenzó hace varios años en el trabajo aunque sus primeros pasos los dio en México, desde donde desembarcó con Defensa y Justicia y Godoy Cruz en un principio. Los buenos resultados de sus representados le dieron más lugar en el mercado y su salto de calidad lo dio cuando el delantero Gustavo Bou fue figura en Racing de la mano de Diego Cocca, uno de sus entrenadores, y salieron campeones en 2014.

"Hay clubes que me llaman y me piden futbolistas. El prestigio ganado y las buenas relaciones desde esa base me generó buenos vínculos con directivos y managers. Ellos confían y nosotros buscamos generan más confianza", argumentó.

Por otro lado, Bragarnik aclaró que "nunca" trabajará con Vélez, club del que es hincha, porque desde hace mucho tiempo decidió "no mezclar" los negocios con la pasión. "Por ejemplo, una vez Daniel Angelici me pidió el teléfono de Mauro Zárate y todos me putearon porque me apuntaron como el responsable de algo que ni siquiera sabía", recordó.

"Yo entiendo al hincha, si el jugador no juega bien dice que soy un delincuente. Mi tranquilidad es mi relación con los presidentes y los profesionales, con ellos me llevo bien. Amo lo que hago y encima es muy bien remunerado, hasta me compré un club como Elche en España", afirmó.

"En Boca está Darío (Benedetto) y muchos apuntaron antes contra mí por mi vínculo con Angelici. Yo priorizo las carreras de ellos por encima de mis relaciones personales", comentó.

Además, el empresario se diferenció de quienes buscan jugadores desde "muy chicos" porque demandan "demasiado" y entiende que desde los 12 años no es "necesario" que tengan representante.

"Los buscan desde los 12 ó 13 años, en cualquier momento los van a ir a buscar a la panza de la madre. Igual hacen un gran trabajo, cubren muchas cosas, pero es complicado mantener la relación tanto tiempo. Lo agarraste a los 12 y a los 20 te deja solo porque no quiere seguir", cerró.

Con información de Télam