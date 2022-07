"No estamos dispuestos a mal vender jugadores", dijo Caruzzo sobre el caso Fernández Mercau

El mánager de San Lorenzo, Matías Caruzzo, aseguró hoy que no están dispuestos "a mal vender jugadores", a propósito del caso del defensor Nicolás Fernández Mercau, quien pretende ser transferido al exterior y no fue tenido en cuenta para el partido ante Talleres de Córdoba por el torneo local.

"Hay una oferta, no oficial. El representante no nos dijo el club y desestimamos la oferta. Nos parece insuficiente. Estamos dispuestos a escuchar ofertas porque las ventas son importantes, pero no estamos dispuestos a mal vender", dijo Caruzzo a ESPN en la previa del encuentro ante el equipo cordobés en el Nuevo Gasómetro.

La supuesta oferta por Fernández Mercau es del Hoffenheim de Alemania con la intención de pagar 3.200.000 de euros brutos por el 90% de su pase.

Caruzzo dijo que el representante del futbolista, Ignacio Vilariño, "erró los caminos" en su proceder y el futbolista, a pesar de un consejo del propio mánager de San Lorenzo, metió presión al club para ser transferido.

"Tenemos que sentarnos con el jugador. Ya lo hice después del partido con Boca. Le di un consejo como ex jugador. Luego pasaron diferentes situaciones y le manifesté mi descontento. Es una situación complicada", indicó el ex defensor de San Lorenzo, en la previa del partido de esta tarde ante Talleres.

"Estoy en desacuerdo con el proceder, pero me encantaría que se quede. Si viene una oferta buena nos tenemos que sentar a analizarla", cerró Caruzzo.

Con información de Télam