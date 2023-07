"Mi salida de Vélez no fue por algo deportivo", afirmó Lucas Pratto

El delantero Lucas Pratto afirmó hoy que su salida de Vélez Sarsfield "no fue por algo deportivo", aunque por el delicado momento futbolístico que vive el club prefirió mantener en secreto el motivo concreto.

"Mi salida de Vélez no fue por algo deportivo. Hay cosas que quedan entre dirigentes, manager y yo. Se dijeron muchas cosas y ellos saben bien por qué tomé esta decisión", afirmó Pratto en diálogo con TyC Sports.

"Vélez está por encima de todo y nada va a borrar mi historia en Vélez. Las explicaciones están entre los dirigentes y yo. No es algo deportivo porque era el primero y el ultimo en irme de los entrenamientos, no tenia lesiones, hice mi mejor pretemporada. Sí son cosas que no quiero que salgan a la luz por el momento de Vélez", dijo Pratto.

"A Vélez no le estaba haciendo daño, pero desde adentro me demostraban que no tenían el mismo pensamiento. Soy una persona frontal para lo malo y para lo bueno", señaló el exdelantero de Boca Juniors, Tigre y River Plate.

"Vélez y River son muy importantes en mi carrera y los quiero mucho. Que el hincha sepa que Vélez siempre está por delante de todo. Muchas veces uno no quiere irse así, pero a veces hay que tomar decisiones para que las cosas sigan de manera normal", insistió el "Oso".

Por último, Pratto, de 35 años, manifestó su deseo con respecto a su carrera: "Quiero disfrutar mis últimos años como profesional. Voy a escuchar ofertas de afuera, pero quiero estar tranquilo. Estoy bien físicamente, hice una buena pretemporada y no tengo lesiones".

El "Oso" tenía contrato con Vélez hasta diciembre de este año con una cláusula en caso de salida.

Durante algunos tramos de la temporada, Pratto recibió críticas de los hinchas por el presente de un equipo que transita en las últimas posiciones de la Liga Profesional de Fútbol y sufrió la partida por malos resultados de un ídolo como el entrenador Ricardo Gareca.

Con información de Télam