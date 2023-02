"Me gustó estar al frente de México, lo hice con total dedicación", afirmó el "Tata" Martino

El entrenador rosarino Gerardo "Tata" Martino afirmó hoy que, a pesar de las críticas, le agradó su paso por el seleccionado mexicano de fútbol y sostuvo que trabajó con "total dedicación" hasta la eliminación en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022.

"Dirigir a una selección no es tan cómodo, porque siempre se generan controversias y discusiones. Yo valoro mucho los cuatro años que estuvimos y me gustó estar al frente de México. Lo hicimos con total dedicación", expresó Martino en diálogo con Somos Versus de Paraguay.

Martino, con cierto grado de dificultad, logró la clasificación de México en la última Copa del Mundo, que consagró campeón a la Argentina, pero las críticas del periodismo local y de los hinchas precipitó su salida, acentuada con la eliminación en la primera ronda.

El exseleccionador de Paraguay y Argentina también se refirió al logro argentino en Qatar 2022: "son futbolistas que quieren mucho a la selección, que les gusta participar. Tuvieron siempre ese deseo de participar, de volverse a juntar. En todo este proceso se notó un grupo muy comprometido con la selección", dijo Martino, quien dirigió a Lionel Messi y Ángel Di María durante su gestión (2014-2016).

Consultado por los periodistas, el "Tata" dijo que no tiene "ni idea" de cuándo volverá a dirigir: "Siempre tuve un plan a lo largo de mi carrera y hoy estoy sin eso. Miro más por los proyectos, por las circunstancias, pero por la familia, no iría a cualquier lugar".

En ese sentido, Martino fue tajante con respecto a su ciudad de origen: "yo no cambio Rosario. Después de eso está Asunción, sin dudas. Viví casi 10 años y vivimos muy bien. Después de dar tantas vueltas no cambié Rosario y a esta altura de la vida no lo cambio más".

El "Tata", ídolo de Newell's Old Boys como futbolista y entrenador, ponderó al estadio Coloso Marcelo Bielsa: "es el lugar de mi vida. Vivo a 10 cuadras de la cancha, no me permitiría no ir a la cancha en cualquier circunstancia. Es una buena ocasión para juntarse con la familia y lo disfruto, lo seguiré haciendo".

Con información de Télam