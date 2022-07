"Llego a un grande de Sudamérica" dice Galoppo sobre San Pablo

El mediocampista argentino Giuliano Galoppo reconoció que arriba “a un grande de Sudamérica”, al dar sus primeros pasos en el fútbol brasileño y quedar formalmente incorporado al San Pablo, club que lo adquirió en una suma cercana a los 8 millones de dólares.

“Desde chico siempre me gustó mirar los grandes partidos y escuchar las historias de los grandes de Sudamérica. Y muchas de esas historias están asociadas a los colores del San Pablo”, sostuvo el volante, de 23 años, que hoy tuvo su primera sesión de entrenamientos en el equipo que dirige el DT Rogerio Ceni.

El exjugador de Banfield declaró que “el rojo, el blanco y el negro me encantan desde chico” y recordó que su padre, Marcelino, “vistió esos colores” cuando fue futbolista de Chacarita Juniors, a fines de la década del ’90.

“Ahora voy a hacerlo yo en el ‘Tricolor’ paulista. Los sueños se hacen realidad”, contó el centrocampista, en un video difundido por la institución brasileña.

Galoppo, quien firmó un vínculo hasta fines de 2026, no será el único argentino en el elenco ‘tricolor’, ya que el goleador Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) renovó su ligazón y firmó un nuevo contrato hasta 2025. Y también está en el plantel el mediapunta cordobés Emiliano Rigoni (ex Belgrano de Córdoba e Independiente).

Con información de Télam