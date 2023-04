"Este gol es una retribución al cariño del hincha y a Demichelis", reconoció Matías Suárez

El cordobés Matías Suárez, que el próximo 9 de mayo cumplirá 35 años, anotó hoy un golazo en su lento regreso a la competencia en medio de esa lucha constante contra una rebelde lesión en la rodilla derecha, y tras la emoción por esa conquista que determinó el 3-0 final sobre Gimnasia y Esgrima La Plata decidió dedicársela "al hincha de River y al técnico Martín Demichelis, por toda la confianza" que le brindan.

"Lo primero que me salió fue besar el escudo de River como una forma de agradecerle a los hinchas por todo el cariño que me brindaron desde que llegué al club, y ahora se lo quiero dedicar a Demichelis por la confianza que me brinda desde que llegó a la dirección técnica", apuntó Suárez en la conferencia de prensa post partido.

"La verdad que estoy muy emocionado porque a pesar de todo puedo seguir jugando y sintiendo el apoyo de mis compañeros, que me hacen mejor el día a día, y ojalá pueda seguirle aportando al equipo más tiempo desde el lugar en que me toque estar", alertó.

Finalmente el oriundo de La Falda señaló que su intento de superación de esa lesión que lo tiene a maltraer también se lo transmite "a los más chicos del plantel. A ellos les digo que siempre deben ser lo más profesionales posibles, porque así van a tener menos inconvenientes a lo largo de sus carreras, y van a ser mejores futbolistas", completó su recomendación.

Con información de Télam