"Este es un momento complejo pero las respuestas están", dijo DT de Huracán, Martínez

El entrenador de Huracán, Diego Martínez reconoció esta noche que su equipo "atraviesa un momento complejo, pero las respuestas de los jugadores están y ese compromiso genera tranquilidad", luego de la apretada caída por 1 a 0 ante Boca Juniors en la Bombonera.

"Este es un momento de dificultad, pero tengo la obligación como entrenador de analizar el rendimiento y hoy jugamos un partido en el que tuvimos el control del balón pero nos faltó finalizar, y Boca terminó imponiéndose por el cansancio de nuestros jugadores. Nos faltó un pase más", describió Martínez en la conferencia de prensa pospartido en la Bombonera.

"Nos deja tranquilo el compromiso de los chicos. Desde que llegamos notamos una buena predisposición y ganas de salir de esta situación. Tenemos que tratar de que lo que vemos en la cancha se refleje en los resultados. El equipo se plantó en la cancha de Boca. Hay que redoblar esfuerzos y creer en lo que trabajamos", remarcó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De cara al futuro apuntó que "cuando se abra el mercado de pases se intentará sumar lo que sea necesario para elevar la jerarquía".

"Esta vez por detalles nos toca irnos sin nada. Pero por ejemplo Federico Fattori vino a ver a sus compañeros dos días después de ser operado. Esa es la actitud que tenemos que tener. Por eso digo que es un momento complejo pero las respuestas están", resaltó.

"Después, de los árbitros´(hoy dirigió Nicolás Ramírez). Me dijeron que hubo una mano de Marcelo Weigandt en el área de Boca pero yo no la vi. Si hay errores entiendo que es un ser humano. No me gustó, eso sí, que haya sido un partido cortado", apuntó.

"Y al hincha le digo que entendemos el disgusto y el momento que están viviendo, pero todos estamos trabajando y estamos comprometidos para que cambien los resultados. Estamos contentos de estar en Huracán y queremos sacar al club adelante", destacó finalmente el ex Tigre.

Con información de Télam