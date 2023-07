"Era lo que queríamos, estar en zona de copas", dijo López Muñoz sobre la campaña de Godoy Cruz

El delantero de Godoy Cruz, de Mendoza Hernán López Muñoz celebró el triunfo 4-2 ante Instituto de Córdoba, por la última fecha de la LPF, que afirmó a su equipo en zona de clasificación para la próxima Copa Sudamericana.

"Era lo que queríamos, estar ahí arriba. Queríamos estar en zona de copas y está bueno terminar así para empezar el campeonato que viene de otra manera", afirmó López Muñoz para TNT Sports.

López Muñoz señaló el cuarto tanto del equipo mendocino en el Malvinas Argentinas que le permitió alcanzar los 41 puntos y finalizar noveno en la LPF.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En Godoy Cruz logré la continuidad que necesitaba. Me sentí cómodo desde el principio, con la confianza que me dio el cuerpo técnico", indicó el ex delantero de River Plate, que tiene vínculo a préstamo en el Tomba hasta diciembre de este año.

López Muñóz se sumó también al clamor de sus compañeros sobre la continuidad del "eterno" entrenador "interino" Daniel Oldrá, "algo que quiere todo el grupo", y que el propio "Gato" terminó confirmando en la conferencia de prensa pospartido.

"Es que si se va quedará como un cagón", señaló en tono bromista el arquero Rodrigo Saracho, quien justamente hoy debutó como titular en el conjunto mendocino, para abonar al deseo de todos sus compañeros.

Con información de Télam