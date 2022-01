"Algo pasó, para mí fue una emboscada", dijo la hermana del hincha de Independiente asesinado

La hermana de Juan Calvente, el hincha de Independiente asesinado en la previa del amistoso con San Lorenzo el sábado pasado, consideró que el crimen se produjo por "una emboscada" y dejó en claro que su hermano no tenía "nada que ver" con la barra brava del club.

"Acá algo pasó porque cuando llegué a la comisaría, en el informe dijeron que el operativo acompañó todo y la hinchada de San Lorenzo pasó sin problemas; hubo una emboscada", señaló la hermana de Calvente a Crónica TV.

"Mi hermano no era barra, no tenía nada que ver con la dirigencia, pagaba su entrada y su cuota todos los meses y él iba en el micro, no tenía nada que ver con la peña de San Isidro", agregó.

La hermana de Calvente expresó que la situación política del club, que suspendió las elecciones en diciembre pasado, tuvo que ver con el asesinato.

Juan Calvente, de 35 años, falleció durante una pelea entre hinchas de Independiente, que viajaban rumbo a La Plata para presenciar el partido, y vecinos del barrio Rancho Grande, que mantenían cortada la circulación en la autopista como medida de protesta por la falta de suministro eléctrico.

Además, Mario Ricardo Almada (29) y Carlos Ruiz Díaz (32) resultaron heridos pero se encuentran "estables y fuera de peligro", confirmaron fuentes de la investigación a esta agencia.

Con información de Télam