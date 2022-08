El español Fernando Alonso correrá para la escudería Aston Martin en la próxima temporada de F1

El bicampeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso correrá en el equipo Aston Martin a partir de la próxima temporada, tras alcanzar un acuerdo con la escudería británica, a la que llegará desde Alpine.

"El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One se complace en confirmar que Fernando Alonso se unirá al equipo en 2023 con un contrato de varios años", confirmó la escudería en un comunicado oficial recogido por la agencia DPA.

Para Aston Martin, equipo en el que seguirá por el momento el piloto canadiense Lance Stroll, la contratación de un "talento especial" como el de Alonso es una "clara declaración de intenciones" y un compromiso para desarrollar un "equipo ganador".

El español Alonso, campeón 2005 y 2006, aseguró que Aston Martin está aplicando la energía y el compromiso "para ganar".

"Conozco a Lawrence y Lance (Stroll) desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigrís ganadores, y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone", valoró.

Con información de Télam