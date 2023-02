Argentina iguala con Finlandia en la Davis luego del triunfo de Cerúndolo y tras la caída de Cachín

El seleccionado de Copa Davis de la Argentina terminó igualado con Finlandia 1 a 1 tras el primer día de juego en la serie que animan en la ciudad de Espoo por los Qualifiers 2023, luego del triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Otto Virtanen, que llegó luego de la caída del debutante Pedro Cachín frente al mejor tenista local, Emil Ruusuvuori.

La fría jornada en tierra finlandesa comenzó adversa porque el cordobés de Bell Ville Pedro Cachín, 68 en el ranking mundial de la ATP, perdió en sets corridos con Ruusuvuori (43) por 7-5 y 6-3 luego de una hora y 24 minutos de juego, en la rápida carpeta del estadio Espoo Metro Arena, que estuvo colmado en su capacidad de 8.000 espectadores.

La reacción llegó de la mano de "Fran" Cerúndolo (31), quien debió trabajar a destajo durante dos horas y seis minutos para sacarse de encima a Virtanen (181) por 6-3, 3-6 y 7-6 (7-3) para dejar la serie como al principio de la jornada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La eliminatoria continuará este domingo a partir de las 8 (hora de la Argentina) con el crucial punto de dobles que animarán Andrés Molteni (36) y Máximo González (45) ante los locales Ruusuvuori (43) y Harri Heliovaara, "top ten" en la especialidad ya que es el número 10 del mundo.

Luego del punto de dobles, que como todos los demás será televisado por TyC Sports, se enfrentarán los número uno de cada país, es decir Cerúndolo, que no terminó bien físicamente, ante Ruusuvuori, y en el caso de que la eliminatoria no esté definida, lo harán Cachín frente a Virtanen, aunque si antes hubo un ganador los capitanes pueden acordar no jugarlo.

La sonrisa de la jornada para el equipo argentino la aportó Cerúndolo, la principal raqueta de la formación liderada por el "Mago" Coria en ausencia de Diego Schwartzman.

"Fran", en pleno crecimiento en el circuito, logró su primera victoria en la Davis (había perdido el año pasado dos partidos, en las series jugadas en Bolonia ante Italia y Croacia) y además le puso fin a una serie adversa de siete derrotas consecutivas en partidos de singles en Copa Davis.

En ese contexto, un singlista argentino no ganaba un partido desde la serie ante la Repúbica Checa jugada en marzo del año pasado en Buenos Aires, cuando Sebastián Báez le ganó a Jiri Lehecka por 7-6 (7-4) y 6-3 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Luego sobrevinieron las caídas en las Finales en la fase de grupos ante Suecia (2-1), Italia (2-1) y Croacia (3-0) con los únicos éxitos aportados por el dobles, integrado por el marplatense Horacio Zeballos y el tandilense "Machi" González.

Lo cierto es que Cerúndolo comenzó muy prendido su partido ante Virtanen, pegando fuerte de los dos lados y así se adelantó 3-1 con un quiebre de servicio que le permitió luego cerrar el set por 6-3.

El argentino bajó su nivel en el segundo set, en gran parte porque perdió precisión y sobre todo no tuvo paciencia para llevar adelante ese plan que había ejecutado tan bien de mover de un lado a otro al finlandés para restarle potencia a sus golpes.

El parcial comenzó igualado 2 a 2 y desde allí Virtanen no falló ninguna derecha, se mostró suelto y muy veloz de piernas hasta que se llevó el set por 6-3 tras haber quebrado el servicio del argentino en el 4-2.

En el tercer y definitivo set, "Fran" se adelantó 4-2 con un quiebre y servía para 5-2 pero reaparecieron sus dudas, eso fue aprovechado por su rival para ponerse de nuevo en partido e igualar 4-4.

La definición se estiró al tie break y tras el susto inicial cuando Virtanen pasó al frente por 3-1, Cerúndolo protagonizó una gran reacción y quedó triple "match point" luego de una muy buena combinación de derecha y volea.

El argentino no falló y una vez concretada la victoria se fue corriendo al banco de suplentes a abrazarse con el "Mago" Coria, quien recién pudo exhibir su primera sonrisa como capitán después de un buen tiempo en que abundaron las derrotas, entre el partido anterior de Cachín y las tres series del año pasado en Bolonia.

Argentina terminó bien una jornada que había comenzado mal y tiene la gran posibilidad de cerrar mañana el triunfo si logra dos puntos más, eso le permitirá avanzar a las Finales de 2023.

El equipo nacional irá en busca de dos victorias en la fría Espoo, que los recibió con temperaturas de 7, 8 y 9 grados bajo cero, para avanzar a las Finales de la Davis y competir con los países de elite, como lo hizo el año pasado.

Es que los ganadores de los Qualifiers avanzarán a la fase de grupos de las Finales, etapa en la que se unirán con los campeones y subcampeones de 2022 (Canadá y Australia) y los dos invitados (Italia y España) hasta completar las 16 naciones.

El primer clasificado por los Qualifiers fue Estados Unidos, que bien temprano concretó una ventaja de 3-0 sobre Kazajistán en la serie que se juega en Tashkent.

Más tarde se sumaron Suecia, Francia y Serbia, que ganaron sus respectivas series de Qualifiers ante Bosnia, Hungría y Noruega, respectivamente.

La fase de grupos se jugará la semana del 11 de septiembre, en cuatro sedes que serán confirmadas más adelante por la ITF y el Grupo Kosmos.

Con información de Télam