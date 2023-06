DT Gago, tras el empate de Racing con Barracas: "No tuvimos continuidad en el juego"

El entrenador de Racing, Fernando Gago, aseguró que su equipo no tuvo "continuidad en el juego" tras el empate 1 a 1 de esta noche ante Barracas Central por la 21ra. jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

“No tuvimos continuidad en el juego. Estábamos posicionados muy por detrás de la línea de ellos y ahí estuvo el error más grande”, declaró Gago, de manera autocrítica, en conferencia de prensa.

“Siempre, cuando los resultados no son positivos se trata de sacar cosas buenas y da bronca el hecho de no jugar el partido donde debemos, porque somos un equipo que necesita tener el control del partido”, siguió.

“El primer tiempo lo hicimos muy bien, tuvimos 3 o 4 situaciones claras. Pero el segundo no lo jugamos, nos metimos muy atrás y le cedimos la iniciativa al rival. Eso no me gustó en lo absoluto”, concluyó Fernando Gago.

El conjunto de Avellaneda jugó con un hombre de más desde los 26 minutos de la segunda etapa cuando fue expulsado el defensor Nicolás Capraro por doble amonestación.

El arquero Gabriel Arias, que fue reemplazado por Matias Tagliamonte a los 19 minutos de la segunda etapa por mareos debido a un golpe en la cabeza, fue trasladado por precaución al Sanatorio Itoiz para realizarse una tomografía.

Con información de Télam