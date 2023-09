Atlético Tucumán le ganó a Barracas Central y se ilusiona con Copas Internacionales

Atlético Tucumán le ganó esta noche por 1 a 0 a Barracas Central, de local, en el estadio Monumental José Fierro por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El gol de la victoria para el “Decano” lo marcó Ramiro Carrera, al minuto del complemento. En el último minuto de juego, Ramiro Ruiz Rodríguez se fue expulsado en el conjunto local.

La primera parte del partido fue muy disputada y no tuvo un dominador claro, Barracas controló un poco más la pelota, pero no tuvo aproximaciones claras hacia el arco de Tomás Marchiori.

Por su parte, Atlético tuvo menos el balón pero generó la chance más clara de gol en un poco entretenido primer tiempo. La maniobra se dio tras un centro, que no pudieron despejar ni Fernando Prado, ni Andrés Desábato y el balón le cayó a Adrián Sánchez. La definición del volante fue incómoda y estrelló con un cabezazo la pelota en el travesaño, cuando el arquero de Barracas estaba vencido.

En la primera jugada del complemento, al minuto de juego, el “Decano” abrió el marcador de la mano de Carrera quien, tras capturar un rebote afuera del área, sacó un tiro rasante, que dejó sin oportunidad de respuesta a Desábato

Con varias lesiones, el equipo de Sergio Rondina fue en busca del empate durante gran parte del segundo tiempo, pero no logró romper el gran bloque defensivo planteado por la dupla Orsi-Gòmez, sumada a la seguridad de Marchiori bajo los tres palos.

Atlético, por su parte, aguantó el resultado y jugó de contra para sorprender a la defensa de la visita desarmada.

En el cierre del partido, en el quinto minuto de adición, Ruiz Rodríguez fue con la plancha sobre el arquero visitante, Desábato, y se fue expulsado.

Con la victoria, el “Decano” llegó a los 6 puntos y sueña con jugar la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional. El “Guapo” quedó con 3 unidades en el fondo de la tabla, junto a Gimnasia (La Plata), Arsenal y River Plate.

En la quinta fecha de la Copa de la LPF, Atlético Tucumán visitará el estadio Más Monumental y se medirá con River Plate, mientras que Barracas Central recibirá a Banfield en el Tomás Adolfo Ducó, estadio de Huracán.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Justo Giani e Ignacio Maestro Puch. DT: Favio Orsi-Sergio Gómez.

Barracas Central: Andrés Desábato; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Fernando Prado y Rodrigo Insúa; Lucas Colitto, Rodrigo Herrera e Iván Tapia, David Zalazar y Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina.

Gol en el segundo tiempo: 1m Carrera (AT)

Cambio en el primer tiempo: 21m Franco Frías por Colitto (BC).En el segundo tiempo; antes del inicio, Carlos Arce por Herrera y Siro Rosané por Zalazar (BC); 9m Alan Cantero por Prado (BC); 27m Renzo Tesuri por Carrera (AT); 30m Ramiro Ruiz Rodriguez por Giani (AT) y Joaquín Susvielles por Franco Frìas (BC); 39m Axel Rodríguez por Maestro Puch, Bautista Kociubinski por Acosta y Alexis Flores por De La Fuente (AT).

Incidencia en el segundo tiempo: 50m. expulsado Ruiz Rodríguez (AT)

Amonestados: Carrera, Axel Rodríguez, Nicolás Romero, Acosta y Orihuela (AT) Zalazar (BC)

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Estadio Monumental José Fierro, de Tucumán.

Con información de Télam