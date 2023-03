Balbo se despidió del plantel de Estudiantes, aún no rescindió y se espera por Domínguez

Abel Balbo se despidió esta tarde del plantel de Estudiantes y, en las próximas horas firmará la rescisión de su contrato para oficializarse la llegada de Eduardo Domínguez como nuevo conductor

Balbo llegó a City Bell a las 16.52 junto al resto de su cuerpo técnico, habló con los jugadores y a las 17.23 se retiró sin formular declaraciones, tal como fue su costumbre a lo largo de su breve ciclo.

Aún resta formalizar la desvinculación y su representante ya le acercó la propuesta de la dirigencia, que de no mediar inconvenientes será aceptada y no contempla el pago de la totalidad del contrato, aunque por el momento no hubo acuerdo.

Pablo Quatrocchi estuvo a cargo del entrenamiento, donde la buena noticia fue que Guido Carrillo se entrenó a la par de sus compañeros, mientras que Juan Cruz Guasone fue el único que trabajó en forma diferenciada.

Con Domínguez hay acuerdo, restan detalles y a más tardar el miércoles se pondría al frente del plantel. Dirigirá por primera vez el domingo ante Huracán y el único cambio en el cuerpo técnico será el del preparador físico. Se sumará Adrián Vaccarini en lugar de Pablo Santella.

