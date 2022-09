New York FC y Cincinnati, con jugadores argentinos, igualaron en la MLS

New York FC, con la participación titular del volante argentino Maximiliano Moralez, ex Racing Club y Vélez Sarsfield, igualó esta noche en un gol con Cincinnati, que contó desde el inicio con el mediocampista Álvaro Barreal, ex Vélez Sarsfield.

El encuentro jugado en el Citi Field Stadium, del equipo neoyorquino, marcó la apertura de la trigésima fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, de acuerdo al detalle del portal Soccerway.

El zaguero brasileño Thiago Martins, del cuadro local, al vencer su propia valla, facilitó la apertura de Cincinnati, a los 22 minutos; y luego, su compatriota y compañero el delantero Gabriel Pereira señaló el tanto de la igualdad, a los 41 minutos, ambos en el primer tiempo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el delantero Matías Pellegrini, ex Estudiantes de La Plata, se mantuvo entre los relevos sin ingreso en New York FC.

Con el punto sumado por cada uno, ambos se mantienen en el lote de los que clasifican a los octavos de final del certamen por la Zona A, New York FC, cuarto con 46 unidades, y Cincinnati, séptimo con 39.

Con información de Télam