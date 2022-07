El argentino Blanco marca por duplicado en el fútbol de los Estados Unidos

El mediapunta argentino Sebastián Blanco anotó esta noche por duplicado para Portland Timbers, que igualó como visitante ante Minnesota United (4-4), en partido correspondiente al fin de semana número 23 en la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El jugador bonaerense, de 34 años, abrió la cuenta al minuto de juego y estableció el segundo tanto de su equipo, a los 5m. de la segunda parte.

Blanco, ex Lanús y San Lorenzo, llegó a 5 conquistas en 21 partidos que disputó en certamen, según el sitio especializado Soccerway.

Además del oriundo de Lomas de Zamora en el equipo de Portland Timbers también se desempeñaron el defensor Cristian Bravo (ex Banfield) y el mediocampista David Ayala (ex Estudiantes de La Plata).

En Minnesota, en tanto, marcó un tanto el exjugador de Boca Juniors, Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe, el extremo Franco Fragapane (Pt. 9m.).

También estuvieron en el elenco local el estratega cordobés Emanuel Reynoso (ex Boca Juniors) y el delantero paraguayo Luis Amarilla (ex Vélez Sarsfield), quien convirtió dos goles (Pt. 41m. y St. 24m.).

Además, Los Ángeles, líder de la división Oeste y con el concurso del lateral Franco Escobar (ex Newell’s), le ganó por 2-1 a Seattle Sounders.

Mientras que Chicago Fire, con el concurso de Federico Navarro (ex Talleres de Córdoba), empató 0-0 con Atlanta United, que tuvo múltiple presencia argentina con el arquero Rocco Ríos Novo (ex Lanús); el defensor Alan Franco (ex Independiente); los mediocampistas Santiago Sosa (ex River Plate) y Franco Ibarra (ex Argentinos Juniors) y los atacantes Thiago Almada (ex Vélez) y Marcelino Moreno (ex Lanús).

Con información de Télam