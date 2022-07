Doblete del argentino Castellanos en el fútbol de la MLS

El argentino Valentín Castellanos anotó este fin de semana por duplicado para el New York City, que batió por 4-2 a New England Revolution, donde también marcó un doblete el entrerriano Gustavo Bou, en partido válido por el decimonoveno fin de semana de competencia en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El mendocino Castellanos, de 23 años, consiguió el primer gol a los 44 minutos del primer tiempo, mediante un tiro penal. Y a falta de siete minutos para el cierre, el atacante selló la pizarra con el cuarto gol.

Previamente, el atacante había desperdiciado otro penal (Pt. 34m.) elevando el remate final.

De este modo, el jugador pretendido por River PLate en este mercado de pases sumó su duodécima conquista en 15 presentaciones, según el sitio Flashscore.

En New York City, tercero en la división Este con 32 puntos, también se alistó el estratega Maximiliano Moralez (ex Vélez y Racing).

La "Pantera" Bou, de 32 años, también se destacó en el cotejo celebrado en el Yankee Stadium de Nueva York. El atacante nacido en Concordia, ex Racing, sumó dos anotaciones (Pt. 18m. y St. 33m.) para el conjunto que dirige el DT Bruce Arena.

Además, el bonaerense Sebastián Driussi (ex River) convirtió a los 12m. del segundo período para Austin (también jugó Maximiliano Urruti, ex Newell’s), que goleó por 3-0 a Atlanta United, que tuvo en sus filas a Rocco Ríos Novo y Marcelino Moreno (ambos ex Lanús), Alan Franco (ex Independiente), Franco Ibarra (ex Argentinos Juniors), Santiago Sosa (ex River) y Thiago Almada (ex Vélez).

Los demás resultados: Seattle Sounders 0-Portland Timbers 3; Charlotte 4-Nashville 1; Cincinnati 1-New York Red Bull 1; Chicago Fire 2-Columbus Crew 3; Toronto 2-San José Earthquakes 2; Montreal Impact 1-Kansas City 2.

Con información de Télam