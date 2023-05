Doblete del argentino Carranza en el fútbol de los Estados Unidos

El atacante argentino Julián Carranza convirtió esta noche por duplicado para Philadelphia Union, que superó por 3-1 a New York City, en partido correspondiente al fin de semana 14 de competencia de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El exdelantero de Banfield, de 23 años, anotó a los 46 y 48 minutos del primer tiempo, respectivamente.

De esta manera, el jugador cordobés acumula 7 conquistas en el certamen, al cabo de 13 presentaciones, contempló el sitio Soccerway.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el elenco neoyorquino ingresó en la segunda parte, el exdefensor de Vélez, Braian Cufré.

Además, Atlanta United, con los concursos de Thiago Almada (ex Vélez) y Santiago Sosa (ex River Plate), empató 1-1 como visitante de Orlando City, que contó con las entradas de Martín Ojeda (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Ramiro Enrique (ex Banfield).

Otros resultados: Montreal Impact 1-Inter Miami 0; New England Revolution 3-Chicago Fire 3; Toronto 2-DC United 1.

Con información de Télam