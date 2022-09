"Tomé la decisión de ir a Roma pensando en el Mundial", se sinceró Dybala

El delantero cordobés Paulo Dybala dijo hoy -en la antesala de los amistosos contra Honduras y Jamaica en Estados Unidos- que eligió continuar su carrera en el club Roma de Italia pensando en el Mundial de Qatar 2022, en el que pelea por un lugar entre los 26 convocados.

"Tomé la decisión pensando en el Mundial y en la Selección. Jugué muchos años en Juventus y sabía que era difícil seguir en Italia, pero conocía la competición y la adaptación no me iba a costar", explicó el delantero en declaraciones a TyC Sports desde Miami.

"Queda muy poco para el Mundial, es raro porque estamos acostumbrados a otras fechas. Uno trata de ser profesional y trabajarlo para llegar de la mejor manera, pero la verdad es que se siente la ansiedad", aseguró.

Dybala, de 28 años, comenzó de manera positiva la temporada, se posicionó como uno de los líderes futbolísticos del equipo que dirige el portugués José Mourinho y se ilusiona con su nuevo club porque le gusta el "proyecto".

"Me sorprendió la gente en Roma, sabía que vivían intensamente el fútbol pero no esperaba ese recibimiento en mi llegada. Lo hablaba con mis amigos y me costaba un poco salir a la cancha solamente para una presentación, era diferente a un partido", reconoció.

"Quedé libre de Juventus y con mi gente estábamos tratando de tomar la mejor decisión. Me llamó José Mourinho en varias ocasiones, también el director deportivo de la Roma, y al ver el proyecto me pareció importante y tentador. Me dieron confianza", aseguró.

De hecho, Dybala comentó que es una persona con "autocrítica" y por eso comprendió la decisión de Lionel Scaloni de dejarlo afuera de la Copa América 2021 en Brasil.

"Entendí la no participación en la Copa América de Brasil 2021 y los apoyé siempre. Y me puso feliz verlos campeones", concluyó el futbolista surgido en Instituto de Córdoba.

Con información de Télam