"Me hubiese encantado vivir un partido en el Madison", lamentó el base Luca Vildoza

El base argentino Luca Vildoza lamentó hoy su salida de la franquicia de la NBA New York Nicks por una lesión y reconoció que le hubiese gustado "vivir un partido en el Madison Square Garden".

"Me hubiese encantado vivir un partido en el Madison, pero la vida te pone esas piedras en el camino", analizó el exQuilmes de Mar del Plata en el programa radial Uno Contra Uno.

"Fue increíble desde el momento en el que llegué. Fui a entrenar individualmente y es todo increíble, estaba todo marcado, con mi ropa correspondiente, es todo de primer nivel, como uno se lo imagina", recordó de su breve paso por la NBA.

Vildoza, una de las piezas claves en el subcampeonato mundial de China 2019, sufrió una lesión en el pie derecho durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -se jugaron este año por el coronavirus- pero sus ganas de estar pudieron "más" aunque mostró arrepentimiento.

"Uno no quiere dejar de jugar partidos que importan. El equipo no venía de todo bien y uno quiere aportar su granito de arena. En los Juegos Olímpicos lo mismo, el vivir una experiencia así es único. No sé si volveré a un Juego, ojalá que sí, pero ya lo viví, ya sé cómo es y fue único", repasó.

"Y después llegó la NBA, no quería parar, me dolía mucho, a la mañana no podía caminar. Pero cuando me decían ‘vamos a entrenar al facility de los Knicks que están Kemba Walker y Derrick Rose’ y vamos, en silla de rueda vamos", comentó.

El base actualmente es agente libre y se entrena en Baskonia Vitoria, su último club en España, con el objetivo de ponerse a punto para la próxima temporada, si es que antes no le aparece una opción de fichaje en Europa.

Con información de Télam