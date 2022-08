"El Balón de Oro es más comercial que deportivo", considera Cappa ante la ausencia de Messi

El argentino Ángel Cappa cuestionó hoy los criterios de nominación para el Balón de Oro, un premio que consideró "más comercial que deportivo", como expone la ausencia del astro Lionel Messi entre los 30 preseleccionados para la distinción al mejor jugador del mundo durante la temporada pasada.

"No tiene sentido, es cualquier cosa. El Balón de Oro es mucho más comercial que deportivo, tiene que ver mucho más con la venta que con otra cosa. Estarán un poco cansados de que lo gane Messi, que tiene siete Balones de Oro", opinó en diálogo con Télam desde su residencia en Madrid.

La revista France Football comunicó este viernes los 30 aspirantes a quedarse con el tradicional galardón en la gala del próximo 17 de octubre en París y Messi, máximo ganador histórico, estará ausente por primera vez desde 2005.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Querrán vender otra figura", especuló el ex director técnico argentino antes de desacreditar la significación del premio: "En mi caso no le doy importancia porque se trata de un premio individual y el fútbol es un juego colectivo".

"Por supuesto que pierde seriedad -consideró-. Nunca se lo dieron a (Andrés) Iniesta, siendo que ganó un Mundial (Sudáfrica 2010) e hizo el gol de la definición. ¿Cómo se explica?. Seguramente porque haya otro personaje que venda más que él".

"Sin embargo, se lo han dado varias veces a Cristiano Ronaldo, que es uno de los mejores goleadores de la historia. Ahora: ¿jugador?. Jugar bien o mal es diferente a marcar goles. Por eso los criterios que aplican son muy difíciles de compartir", agregó.

El exentrenador minimizó el impacto de la decisión del semanario France Football sobre el astro argentino: "Pienso que le tiene que dar igual porque sabe que es el mejor de todos y lo será hasta que se retire. A alguien que tiene siete Balones de Oro no puede hacerle nada. Ganar uno ya es un mérito enorme, él tiene siete. Si no lo mencionan, mejor, así no tiene que ir a la fiesta", ironizó.

El actual futbolista de París Saint-Germain (PSG), de brillante pasado en Barcelona, levantó el trofeo en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Finalmente, Cappa argumentó que el francés Karin Benzema debería imponerse en la elección final sobre su compatriota Kylian Mbappé: "Es un muy buen jugador de fútbol, que además hace goles y hace mucho tiempos que es decisivo en Real Madrid. Juega realmente muy bien. Nunca abandonó su criterio futbolístico ni en las buenas ni en las malas".

Cappa, de 75 años, se retiró de la dirección técnica hace 10 años tras una trayectoria de casi tres décadas en el fútbol de la Argentina, España, México, Sudáfrica y Perú, donde fue campeón nacional con Universitario de Deportes (2002) y tuvo su última experiencia laboral en la Universidad San Martín de Porres (2012).

En la Argentina, dirigió dos veces a Banfield ('85-'86 y '87-'88), otras dos a Huracán ('88 y 2009-10) y Racing Club ('98 y 2003), River Plate (2010) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2011).

Su currículum también incluye etapas como asistente técnico de César Luis Menotti en el seleccionado argentino y Barcelona y de Jorge Valdano en Tenerife y Real Madrid durante las décadas del '80 y '90, respectivamente.

Con información de Télam