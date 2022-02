Tuchel, DT de Chelsea, llegó a Emiratos Árabes y dirigirá el equipo en la final ante Palmeiras

El entrenador del Chelsea de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, llegó anoche a Emiratos Árabes tras culminar su confinamiento por ser positivo de Covid-19 y dirigirá hoy al equipo que jugará la final del Mundial de Clubes ante Palmeiras de Brasil, en el Moammed Bina Zayed de Abu Dhabi,

Tuchel, de 48 años y quien dio positivo en el test de Covid-19 el pasado sábado antes del comienzo del partido que el equipo londinense jugó con el Plymouth por la cuarta ronda de la FA Cup, arribó a Emiratos Árabes en un jet privado, indicó el sitio RedGol.

El ganador del premio The Best al mejor entrenador del mundo se realizó en las últimas un PCR cuyo resultado arrojó negativo, por lo que no dudó ni un segundo en armar su valija y subirse a un avión que lo llevó hasta Medio Oriente.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el partido por la semifinal que Chelsea, vigente ganador de la Liga de Campeones, le ganó por 1 a 0 al Al-Hilal de Arabia, con gol del Belga Romelu Lukaku, el DT había sido el asistente Zsolt Löw.

Por su parte, Palmeiras -actual bicampeón de la Copa Libertadores de América- consiguió el pase a la final tras vencer por 2 a 0 a Al-Ahly de Egipto.

La final del Mundial de clubes que organiza la FIFA comenzará hoy a las 13.30, hora de la Argentina, y será transmitida por TNT Sports.

Con información de Télam