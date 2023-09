Doblete de Chancalay en el fútbol de la Major League Soccer

El argentino Tomás Chancalay consiguió anoche un doblete para New England Revolution, que empató 2-2 con Austin, en partido válido por la 30ma. fecha del torneo de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El atacante entrerriano, de 24 años, anotó a los 28 minutos de la primera etapa y a los 2m. de la segunda, respectivamente, para un conjunto que hizo de local en el Gillette Stadium de la ciudad de Foxborough.

De este modo, el exjugador de Colón de Santa Fe y Racing Club sumó sus dos primeras conquistas en el fútbol estadounidense, al cabo de tres partidos jugados.

En el conjunto del estado de Texas, en tanto, convirtió un gol el mediocampista ofensivo Emiliano Rigoni, ex Belgrano de Córdoba e Independiente, a los 27m. del primer período, según reflejó un informe de ‘Soccerway’. También jugó como titular el exdelantero de River Plate, Sebastián Driussi.

Por su lado, Orlando City, con un gol del uruguayo Facundo Torres y con los ingresos de Ramiro Enrique (ex Banfield) y Martín Ojeda (ex Godoy Cruz de Mendoza), le ganó como visitante y por 1-0 al Cincinnati, líder de la división Este de la competencia. En el elenco perdedor se desempeñaron Alvaro Barreal (ex Vélez) y Luciano Acosta (ex Boca).

Atlanta United, por su parte, con las actuaciones de Thiago Almada (ex Vélez) y Santiago Sosa (ex River), empató 2-2 como visitante del FC Dallas, que contó con el concurso como titular de Alan Velasco (ex Independiente), convocado por el DT Lionel Scaloni para el seleccionado argentino que abrirá eliminatorias mundialistas ante Ecuador el próximo jueves en River Plate.

Los demás resultados: New York City 1-Vancouver Whitecaps 1; DC United 4-Chicago Fire 0; Montreal Impact 2-Columbus Crew 4; Kansas City 2-St. Louis City 1; Nashville 1-Charlotte 1.

Con información de Télam