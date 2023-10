"La culpa no es de los jugadores", dijo DT de Bolivia, Costas tras una nueva derrota

Gustavo Costas aseguró esta noche que no piensa renunciar a la dirección técnica de la Selección de Bolivia y defendió a sus dirigidos al señalar que “los jugadores no son los culpables, sino la formación que no tienen”.

Luego de una nueva derrota en eliminatorias como visitante de Paraguay, el entrenador argentino indicó que en el fútbol de Bolivia “no hay inferiores y eso cuesta, duele eso” en referencia a la crisis que atraviesa el deporte en el Altiplano, donde se suspendieron los torneos debido a casos de corrupción.

"Si sabía que me traían por tres o cuatro partidos, no hubiera venido. No estaría pensando en eso (su salida de la selección) si me hubieran traído por 3 o 4 partidos no hubiera aceptado”, insistió.

Costas indicó que el titular de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costa lo "llamó y dijo que era mentira el rumor de la salida. Y nos pusimos de acuerdo en que esto es un proceso de trabajo que lleva tiempo”, cerró.

Con información de Télam