Perú aprovechó la sequía goleadora de Colombia y se ubicó en zona de clasificación

Perú derrotó por 1 a 0 y de visitante a Colombia, en Barranquilla, y tras sufrir todo el encuentro se colocó en zona de clasificación directa al Mundial Qatar 2022, dejando a Uruguay en zona de repechaje, en partido por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con gol de Edison Flores, delantero del DC United de la MLS, el equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca consiguió tres puntos de oro aprovechándose de la sequía goleadora de los cafeteros, que hoy cumplieron seis encuentros oficiales sin marcar.

Una corajeada de Flores, que aprovechó un grave error del arquero David Ospina, dejó a Colombia fuera de la zona de clasificación. Ahora Perú se medirá el martes 1 de febrero con Ecuador en un clásico muy duro y en la próxima fecha, prevista para marzo, le quedan partidos con Uruguay, de visitante, y con Paraguay, de local.

El partido arrancó con Colombia buscando hacerse del control de la pelota y empujando a Perú contra el arco de Gallese. En ese marco, a los 2 minutos, Falcao recibió una pelota y remató con fuerza pero desviado.

Falcao y Borré se mostraban todo el tiempo y Wilmar Barrios se hacía eje del medio para proveer a Cuadrado y James Rodríguez, para que estos asistieran a los delanteros.

Por el lado de Perú, el enmascarado Lapadula preocupó a los defensores cafeteros y se fabricó dos oportunidades para hacer trabajar a Ospina, pero se lo veía muy solo.

Con el paso de los minutos, Falcao, James Rodríguez y Cuadrado tuvieron oportunidades que fueron conjugadas por Gallese y sus defensores.

Colombia luchaba contra la estadística que marca que llevaba 5 partidos en eliminatorias sin convertir, mientras que Perú había marcado siete tantos en los últimos cinco encuentros. Estos datos y el buen momento explicaron la decisión de Rueda de convocar al veterano Falcao, que además en el primer tiempo se generó varias oportunidades.

El paso de los minutos mostró una clara superioridad de Colombia que no se tradujo en tantos, mientras que Perú optó por trabar, cortar el juego y evitar que funcionaran los circuitos de juego de los locales.

Para el inicio del segundo tiempo Gareca propuso el ingreso de Edison Flores, delantero del DC United de la MLS, por Peña, para darle más compañía a Lapadula, pero también para cubrir las subidas de los volantes y laterales colombianos.

La primera oportunidad de la segunda etapa fue para el zaguero colombiano Mina, que tomó la pelota fuera del área, le pego bien fuerte y obligó a Gallese a lucirse. Del córner, Davinson Sánchez casi convierte.

Hasta el minuto 60 el asedio de Colombia fue tenaz y el trabajo de Gallese y sus defensores fue titánico, pero a Gareca no lo convencía esa situación, más allá de la personalidad de su fondo. Por esa razón realizó cambios en defensa y en el mediocampo.

Y ante la falta de gol y el cansancio, Rueda saco a la delantera titular compuesta por Falcao y Borré e ingresaron Borja y Alzate, lo que implicó subir unos metros a Luis Diaz.

Y la mala racha se evidenció en el minuto 77, cuando un centro de James fue cabeceado a propia puerta por Abram y Gallese realizó una tapada formidable.

Pero en el minuto 85 se produjo la "hecatombe colombiana", cuando Cueva quitó una pelota, lanzó al contraataque a toda velocidad, le cedió a Edison Flores y éste, cuando entro al área, definió al primer palo de Ospina, que cometió un grave error.

Rueda quemó los papeles donde había escrito su planteo y mando a Mina de centro delantero junto al alto Harold Preciado, delantero de Atlético Nacional de Medellín, y Borja. Y una jugada ejemplificó la maldición de Colombia a la hora de marcar. En un descuido peruano llegó un centro con tres grandotes en el área rival, pero la pelota cayó en la cabeza de un defensor peruano que despejó apurado.

= Síntesis =

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; James Rodríguez, Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Luis Díaz; Falcao García y Rafael Santos Borré. DT: Luis Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Gol: 85m Flores (P).

Cambios: 46m Edison Flores por Peña (P); 62m Luis Abram por López (P), Miguel Araujo por Zambrano (P) y Christofer González por Yotun (P); 63m Miguel Borja por Falcao (C) y Steven Alzate por Borre (C); 77m Yimmy Chara por Uribe (C); 84m Santiago Ormeño por Lapadula (P), 91m Harold Preciado por Barrios (C) y Freddy Hinestroza por Mojica (C)-

Amonestados: 17m Yerry Mina (C); 46m Carrillo (P); 56m Cueva (P); 87m Corzo (P).

Arbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla (Colombia).

Con información de Télam