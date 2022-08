New York FC no pudo llegar a la punta de la MLS al caer como local ante Colorado

New York FC estuvo todo el partido al frente en el marcador, y de hecho ganaba 2-0 antes de los 10 minutos de juego y 3-1 cuando todavía no se había disputado media hora, pero terminó cayendo por 5 a 4 como local ante Colorado Rápids y no pudo acceder a la primera colocación en la Zona A de la Major League Soccer (MLS) al final de la 23ra. fecha.

De esta manera Philadelphia Union sigue a la cabeza del Grupo A con tres puntos de ventaja sobre el exequipo del mendocino Valentín Castellanos, que se marchó recientemente a Girona, que acaba de ascender a la primera división de LaLiga, de España.

El Grupo B, en tanto, es liderado por Los Ángeles FC, con cuatro unidades de ventaja sobre su único escolta, Austin FC, que tiene al goleador del campeonato con 14 tantos que es el delantero argentino ex River Plate, Sebastián Driussi. Los que lo siguen con 13 anotaciones son justamente Castellanos y el estadounidense Brandon Vázquez, de FC Cincinatti.

Las posiciones al término de la 23ra. fecha son las siguientes:

ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Philadelphia 452312924015+25

2New York FC 422212644121+20

3Montreal 3622113836360

4New York RB 362310673729+8

5Orlando City 30238692733-6

6Columbus Crew30217952722+5

7FC Cincinnati 29237883742-5

8New England 27226973234-2

9Chicago Fire 272376102428-4

10Charlotte FC 262282122531-6

11Inter Miami 262275102637-11

12Atlanta United 25226792933-4

13Toronto FC 232365123039-9

14DC United 212163122844-16

ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Los Angeles FC482215344423+21

2Austin FC 442313554728+19

3Minnesota 352310583530+5

4Dallas 35239863325+8

5Real Salt Lake 34239773029+1

6Nashville SC 322388729290

7Portland Timbers312371063935+4

8L.A. Galaxy 302293103028+2

9Seattle Sounders292292112927+2

10ColoradoRapids 27227692932-3

11Vancouver 272376102538-13

12Houston Dynamo252374122837-9

13SJ Earthquakes23225893645-9

14Kansas City 202455141942-23

Los primeros de cada zona se clasifican a los cuartos de final y del segundo al séptimo a octavos.

Con información de Télam