Atlanta United, con gol del argentino Thiago Almada, empató con New England, en la MLS

Atlanta United, con gol del delantero argentino Thiago Almada, empató esta noche de local con New England 2 a 2, al cierre de la undécima fecha del torneo de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

El mediapunta -ex Vélez Sarsfield- marcó la apertura a los 15 minutos de juego, pero luego por el doblete del delantero polaco Adam Buksa, el visitante pasó al frente hasta que el atacante brasileño Luiz Araujo señaló el empate definitivo.

Atlanta United, también le ofreció titularidad al zaguero Alan Franco -ex Independiente-; el volante Franco Ibarra -ex Argentinos Juniors- y al extremo izquierdo Marcelino Moreno -ex Lanús-, de acuerdo a lo consignado por 'Soccerway'.

En tanto, Minnesota, con los cordobeses Emanuel Reynoso y Franco Fragapane, ambos ex Boca Juniors y Talleres, de Córdoba, desde el inicio en campo, cayó de visitante ante Seattle Sounders por 3 a 1.

= Posiciones =

Conferencia del Este:

PEquipo Pts PJPGPEPPGFGCDIF

1Philadelphia 20 11551169+7

2Montreal 20 116232219+3

3Orlando City 20 126241415-1

4New York RB 19 11542179+8

5Cincinnati 19 126151618-2

6New York FC 17 105232110+11

7Atlanta United 15 114341716+1

8Columbus Crew 13 113441513+2

9DC United 13 104151415-1

10Charlotte FC 13 124171015-5

11New England 12 113351820-2

12Toronto FC 11 123271623-7

13Inter Miami 11 113261121-10

14Chicago Fire 10 11245813-5

El primero clasifica a cuartos de final.

Del segundo al séptimo clasifican a octavos de final.

Conferencia del Oeste:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Los Angeles FC23117222312+11

2Dallas 2211641198+11

3Austin FC 20116232311+12

4Real Salt Lake 19125431216-4

5L.A. Galaxy 19116141210+2

6Houston Dynamo15114341413+1

7Colorado 15114341312+1

8Portland Timbers151236318180

9Nashville SC 15114341112-1

10Minnesota 141142512120

11SJ Earthquakes10112451926-7

12Seattle Sounders1093151214-2

13Kansas City 9122371023-13

14Vancouver 8 102261020-10

El primero clasifica a los cuartos de final.

Del segundo al octavo clasifican a octavos de final.

Con información de Télam