Kreplak sobre caso Djokovic: “Me parece muy razonable que Australia haga eso”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, consideró hoy “razonable” que Australia cancele la visa de ingreso al número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, por no estar vacunado contra el Covid-19 y opinó que “todos los deportistas deberían dar el ejemplo y estar vacunados”.

“Esto es una pandemia que ha producido millones de muertos, pensar que todo es gratis, no, no es gratis, hay que ceder algo. Y me parece muy razonable que Australia haga eso, sobre todo con las figuras públicas que tienen responsabilidad”, dijo Kreplak en declaraciones a Télam.

El tenista, de conocida posición contraria a la vacuna, permanecerá hasta el lunes retenido en un hotel de Melbourne luego de apelar la cancelación de su visa de ingreso al país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Djokovic viajó a Melbourne para disputar el Abierto de Australia a partir del 17 de enero luego de conseguir una "exención médica" por parte de las autoridades oceánicas. Sin embargo, al aterrizar ayer miércoles en la ciudad del estado de Victoria, el serbio quedó retenido por el personal de Migraciones del Aeropuerto Internacional Tullamarine debido a un problema con su visado.

“Es una discusión ya bastante zanjada en la sociedad lo de las libertades. Hace muchos años hay gente que cree que el bien absoluto es la libertad y eso es el anarquismo. Vivimos en una sociedad con reglas, en un Estado, ejemplo de ello es la educación, cuando uno va a la escuela y le enseñan cómo se suma, es de determinada manera”, comentó el ministro.

Señaló que lo mismo ocurre si uno tuviera alguna enfermedad; “Uno no puede tener tuberculosis no hacer tratamiento y andar por la calle tosiendo a todo el mundo, desde hace décadas que no se puede”.

“Creo que todos los deportistas deberían estar vacunados. Muchos deportistas que no se han vacunado padecieron la enfermedad del Covid, y quedaron con secuelas que le impidieron llegar a sus objetivos”, subrayó.

Agrego que “en Argentina hay una cuestión política de oponerse al Gobierno". "Si el Gobierno dice 'cuidémonos', parte de la oposición mediática o política dice ‘no nos cuidemos’, pero me parece más raro en figuras del deporte que no tienen una acción política concreta”, consideró.

Lo adjudicó "más que nada una forma de ver el mundo", pero, reflexionó, "sería interesante que ya que están dando ejemplo en lo deportivo, puedan hacerlo en otras áreas más". "No es obligación, pero bueno el mundo les está poniendo algunos limites, como en este caso no poder jugar en Australia”, opinó.

Djokovic, de 34 años, no aportó evidencia de tener la vacunación completa, o justificación para estar eximido de ella, dijo el primer ministro Scott Morrison. "Las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de las reglas", aseguró en una conferencia de prensa reproducida por la agencia AFP.

En el pasado, además, hizo pública su oposición a la vacuna contra el coronavirus y se negó repetidamente a confirmar si se había inoculado por considerarlo un acto de reserva personal.

El Abierto de Australia exige que todos sus participantes deben estar vacunados o disponer de una exención otorgada por dos comités de expertos independientes.

Con información de Télam