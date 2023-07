El DT Diego Cánepa mostró satisfacción por los resultados de Argentina en el Mundial junior y Sub 23

El director técnico del seleccionado argentino de canotaje de velocidad, Diego Cánepa, mostró su satisfacción por los resultados obtenidos por el representativo nacional en el Mundial junior y Sub 23 en Italia, y afirmó que "esta generación de relevo estará en condiciones de continuar con la línea de seguir obteniendo resultados internacionales a corto mediano y largo plazo".

"Los resultados del reciente mundial junior y sub-23 no me sorprendieron ya que hay un sistema de trabajo constante con el desarrollo y un gran esfuerzo de la federación argentina, los entrenadores, los clubes, los atletas y los padres en desarrollar a las categorías juveniles con cada vez más calidad", admitió Cánepa a Télam.

En el mundial junior y Sub 23 de Auronzo, Italia, la delegación argentina alcanzó seis finales A (del primero al noveno lugar) y obtuvo una medalla de bronce.

Los palistas que alcanzaron las finales A fueron el bonaerense Valentín Rossi -séptimo en K1 1000 metros Sub 23; el rionegrino Aramis Sánchez Ayala (sexto en la prueba C1 1000 metros junior); los bonaerenses Manuel Orero, Rossi, y los entrerrianos Pedro Ratto y Bautista Itria (séptimos en K4 500 sub 23).

Y las bonaerenses Candelaria Sequeira, Rebeca D'estefano, Lucia Aziz y la santafesina Paulina Contini (novenas en K4 500 sub 23); la entrerriana Martina Vela (novena en C1 sub 23 200 metros.) e Itria-Aziz (cuartos en K1 relevos 5000 mixto Sub 23), en tanto que la presea de bronce fue conquistada por la rionegrina Martina Catalano (K1 5000 junior).

"Es la segunda vez que se logran seis finales A, pero esta vez en embarcaciones y modalidades que nunca lo habían hecho, como los k4 y la modalidad de canoa C1", expresó Cánepa, de 45 años y a cargo desde 2011 en su segunda etapa frente al equipo (rol que ya había cumplido desde 2000 a 2006).

"Obtener una medalla por segundo año consecutivo en el campeonato mundial en la rama femenina también me llena de orgullo ya que hace años nos propusimos aumentar la cantidad de atletas que trabajan en los equipos femeninos y hoy tenemos dos equipazos", explicó.

"Creo que esta generación de relevo estará en condiciones de continuar con la línea de seguir obteniendo resultados internacionales a corto mediano y largo plazo", finalizó Cánepa.

Con información de Télam