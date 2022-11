Comisión recibió a directivos del Comité Olímpico y la Conferencia Argentina de Deportes

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados analizó hoy con directivos del Comité Olímpico Argentino (COA) y de la Conferencia Argentina de Deportes (CAD) el sistema de financiamiento de los deportistas en las competencias internacionales.

La comisión, que preside el macrista Héctor Balsassi, recibió a los titulares de la COA, Mario Moccia, de la CAD Roberto Paverini, y a los atletas Federico Molinari, Cecilia Carranza Saroli y Federico Gil.

En su exposición, Moccia señalo que "el desafío del Comité Olímpico fueron los Juegos Sudamericanos de Asunción, con un resultado muy positivo desde lo deportivo porque se logró superar las medallas de los últimos Juegos de Cochabamba y obtener el tercer lugar".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estamos trabajando en equipo con todas las federaciones nacionales, haciendo un planeamiento a medida de cada deporte para obtener la mejor performance y tratar de estar a la altura de las circunstancias", agregó.

El directivo de COA pidió trabajar junto a la Secretaría de Deportes dado que "hay un menor presupuesto que antes debido a la inflación, y la cuestión económica impacta en el Alto Rendimiento del deportista".

Por su parte Paverini pidió "empezar a trabajar hoy en la institucionalidad del deporte. Hay leyes que no son aplicadas y algunos artículos que tienen que ser restituidos. Tenemos que lograr normativas que sean cumplibles y se puedan aplicar en el tiempo".

"Hemos incrementado la gestión en igualdad de género y en todos los estatutos del deporte llevamos 16 encuentros para trabajar sobre este tema. Queremos achicar las diferencias desde lo deportivo", enfatizó.

El titular de la CAD pidió que se avance con una ley para otorgar una pensión a los atletas ya que "a los 36 años se retiran y deben salir a trabajar".

Por su parte, Molinari señaló que "se necesitan políticas transversales y con proyección a futuro. Un deportista, para llegar al alto rendimiento, tarda entre 15 o 20 años, pasan muchos gobiernos en el medio y no puede depender de partidas presupuestarias".

"Como entrenadora soy becaria y no me puedo jubilar. Cuando entrenás a los equipos nacionales de alto rendimiento no podés tener dos o tres trabajos, ya que se exige excelencia full time. No tenemos sueldo, vacaciones pagas ni aguinaldo", cerró Laura Martinel, quien fuera entrenadora de la judoca Paula Pareto, presente en la sesión.

Con información de Télam