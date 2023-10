"No tengo idea hasta cuándo voy a jugar", admitió Bologna

El experimentado Enrique Bologna, arquero de Defensa y Justicia y figura en la clasificación de su equipo a semifinales de la Copa Argentina atajando dos penales en el desempate ante Chaco For Ever, se mostró exultante por la victoria y comentó que "no" planea retirarse en lo inmediato.

“Me han dicho que no piense cuándo retirarme hasta que se dé y no tengo idea hasta cuándo voy a jugar”, comentó el ex River Plate y Banfield en diálogo con TyC Sports.

Además, analizó el triunfo del conjunto dirigido por Julio Vaccari sobre Chaco For Ever, donde su intervención en la tanda de penales resultó fundamental para acceder a la semifinal ante San Lorenzo.

“Fue un partido difícil porque ellos nos pusieron incómodos, pero estamos muy contentos ya que queremos apuntar a la final”, resaltó.

Por último, Bologna, de 41 años, destacó su buen momento en el equipo de Florencio Varela y admitió que es una de las razones por las que no piensa colgar los guantes.

“Acá me trataron muy bien desde el primer día, y eso lo hace todo mucho más fácil”, agradeció el también ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Peñarol, de Montevideo.

Con información de Télam