"Gallardo deja una huella enorme y un piso alto", afirmó Rodolfo D'Onofrio

El ex presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró hoy que Marcelo Gallardo, quien hoy dirigirá su último partido en el Más Monumental, deja "una huella enorme y un piso alto" y elogió su trabajo durante ocho años y medio.

"Gallardo deja una huella enorme, un piso alto, y River tiene que seguir creciendo, estoy convencido de éso", señaló D'Onofrio a ESPN.

"Lo de Gallardo no es casualidad, es de mucho trabajo. Nos pidió un lugar de entrenamiento de primer nivel y con esfuerzo, lo hicimos. Pidió el campo de juego que tenemos, un cambio en el estadio. Cuando asumió me dijo que quería a (Lucas) Pratto y Vélez no lo quiso vender y lo pidió en el 2018, y tenía razón. Como (Franco) Armani, Enzo Pérez, y el resto de los chicos", agregó el ex titular de River.

D'Onofrio, por elección de Enzo Francescoli, contrató a Gallardo en junio de 2014 y estuvo hasta el fin de su mandato, a fines de 2021.

"Gallardo está en la historia de River, y como estuve con él, sin dudas es el mejor. No sólo porque ganó campeonatos, sino también por su capacidad de trabajo y actitud. Nos propusimos que River vuelva a ser River y lo cumplimos. Hoy parte, pero era previsible", indicó D'Onofrio.

Con información de Télam