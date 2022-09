Báez destacó que en la Davis hay que "aportar al equipo desde el lugar que toque"

El promisorio tenista Sebastián Báez, campeón este año del ATP portugués de Estoril, subrayó hoy que en la Copa Davis es importante "aportar al equipo desde el lugar que toque", en alusión a su puja por un lugar en la formación titular con Francisco Cerúndolo para las Finales 2022 a jugarse desde la semana próxima en Bolonia, Italia.

"En la Davis es importante aportar al equipo desde el lugar que toque. Debemos confiar en que se puede ganar, estar bien predispuestos para que nos vaya bien", analizó el tenista de 21 años en una nota que concedió a Télam, en las instalaciones del Tenis Club Argentino (TCA).

Báez, quien debutó en la Davis en marzo de este año en la serie que Argentina le ganó a la República Checa por 4-0 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y permitió avanzar a las Finales 2022, puja por un lugar como segundo singlista (detrás de Diego Schwartzman) con otro que creció muchísimo como "Fran" Cerúndolo.

Báez, quien además de haber alzado el trofeo en Estoril fue finalista en Bastad (perdió con Cerúndolo) y Santiago, Chile (cayó ante el español Pedro Martínez), no tuvo una buena segunda mitad de año con cinco derrotas en sus debuts en Hamburgo, Umag, Washington, Montreal y Cincinnati, mientras que en US Open fue eliminado en segunda ronda por el español Carlos Alcaraz.

"En el US Open se me juntaron muchas cosas, sentí el desgaste de la gira y me acalambré el cuádriceps izquierdo en el partido ante Alcaraz que debió abandonar con el marcador 7-5, 7-5 y 2-0 en favor del murciano.

"Considero que todas fueron lindas experiencias que si uno logra capitalizarlas son valiosas. Me tocó en un tiempo relativamente corto jugar los torneos que antes miraba por televisión y ante los mejores del mundo, me quedo con eso", expresó Báez.

Argentina debutará en el Grupo A de la Copa Davis el martes próximo ante Suecia en el estadio Unipol Arena de la ciudad de Bolonia, en el partido a priori más sencillo en comparación a lo que serán los siguientes ante Italia y Croacia.

"Debemos confiar en hacer las cosas bien para ganarles, pero en la Davis todos los rivales se motivan y cualquiera puede complicarte, así que lo mejor es pensar en nuestro poderío y concentrarse en eso", concluyó Báez.

Con información de Télam