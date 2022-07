Internacional remonta desventaja y avanza a los cuartos de final en Sudamericana

Internacional de Porto Alegre obtuvo esta noche una meritoria clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, al remontar una desventaja inicial y golear a Colo Colo de Chile, por 4-1, resultado que le permitió pasar de ronda, tras jugarse el encuentro desquite en territorio brasileño.

En el estadio Beira Río, de Río Grande do Sul, el conjunto ‘gaúcho’, dirigido por el DT Mano Menezes, dio vuelta la eliminatoria y se sobrepuso al 0-2 que había obtenido en Santiago de Chile, en la ida.

El elenco visitante, inclusive, estuvo a punto de acariciar el pasaje a la siguiente ronda, cuando el mediocampista peruano Gabriel Costa (Pt. 15m., de penal) puso en ventaja a los conducidos por el argentino nacionalizado boliviano, Gustavo Quinteros (exDT de Argentinos Juniors).

Pero antes de la finalización de la primera etapa, el conjunto brasileño dio vuelta el tanteador con los goles marcados por Alan Patrick (30m.) y Edenilson (33m.).

Ya en la segunda mitad, una aparición en el área de Alemao (15m.), tras un córner, y una conquista de Pedro Henrique (29m.) le otorgaron la clasificación a Internacional, que contó en sus filas con los argentinos Gabriel Mercado (ex River Plate) y Fabricio Bustos (ex Independiente).

En Colo Colo, en tanto, se desempeñaron Matías Zaldivia (ex Arsenal), Leonardo Gil (ex Rosario Central), Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat (ambos ex Vélez Sarsfield) y Pablo Solari (ex Talleres de Córdoba)

Internacional jugará en cuartos de final con el ganador de la llave que animan Melgar de Perú (0) y Deportivo Cali de Colombia (0), que esta noche en Arequipa tendrá su segundo y último capítulo.

Con información de Télam